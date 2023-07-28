Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği’nden Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Yapılan çalışmalara göre Türkiye’de yaklaşık 3 milyon kronik Hepatit B enfeksiyonu ve yaklaşık 700 bin kronik Hepatit C enfeksiyonu hastası mevcuttur. Düzenli sağlık kontrolleri yapılmalıdır. Düzenli sağlık kontrolleri, hastalığın ilerlemesini takip etmek, karaciğer fonksiyonlarını izlemek ve tedaviye yanıtı değerlendirmek için önemlidir” dedi.

Hepatit’in karaciğerin genelde virüslere bağlı olarak oluşan akut veya kronik enflamasyonu olduğunu belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. En sık Hepatit’e neden olan virüslerin alfabenin harfleri ile gösterilen Hepatit A, B, C, D ve E virüsleri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Bu virüsler içinde özellikle Hepatit B, C ve D virüslerinin kronik hepatit, siroz ve kansere neden olmaları nedeniyle ayrı bir öneme sahiptirler” diye konuştu.

Düzenli sağlık kontrolleri yapılmalı

Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu şunları söyledi:

"Düzenli sağlık kontrolleri, hastalığın ilerlemesini takip etmek, karaciğer fonksiyonlarını izlemek ve tedaviye yanıtı değerlendirmek için önemlidir. Ayrıca, kontroller sırasında hastaların genel sağlık durumları değerlendirilir ve olası komplikasyonlar veya ek problemler erken tespit edilebilir. Hepatit hastalarının sağlık kontrolleri, genellikle kan testleri, karaciğer fonksiyon testleri, viral yük testleri ve görüntüleme çalışmaları gibi yöntemleri içerir. Tedavi sürecindeki ilerlemeyi ve karaciğer sağlığını izlemek için düzenli olarak bu testlerin yapılması önemlidir. Kronik hepatit hastalarının ayrıca sağlıklı bir yaşam tarzı sürmeleri, düzenli egzersiz yapmaları, dengeli beslenmeleri ve alkol tüketiminden kaçınmaları da önemlidir. Tedavi planı ve sağlık kontrolleri konusunda doktorlarıyla düzenli iletişimde olmaları da tavsiye edilir. Unutmayın ki kronik hepatit hastalarının düzenli sağlık kontrollerine uymak ve doktorlarıyla işbirliği yapmak, hastalığın yönetimi ve sağlıklarının korunması için önemlidir."