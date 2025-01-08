Toplumda alkol, sigara ve madde bağımlılığının artığını ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya toplumda alkol, sigara, madde bağımlılığı ve intiharların artığını belirterek ailelerde uyarılarda bulundu. Özkaya, "Eğer evinizde maddi-manevi çatışma yaşanıyor ve çocuklarınız ile iletişim kurmada zorlanıyorsanız mutlaka madde kullanımı yönünden uyanık olmalarını ve profesyonel destek almalarını öneriyoruz" dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya artan intiharlar ve madde kullanımına dikkat çekerek açıklamalarda bulundu. Özkaya, "Sadece yetişkinlerde değil, son günlerde özellikle gençlerde acil servise artan başvurular görüyoruz. Sigara, alkol ve uyuşturucu başta olmak üzere zararlı maddeler, kişiyi günlük sıkıntılardan hızlı ve anlık geçici kurtardığı düşüncesi ile kullanmaya başlıyorlar. Toplumda maddi ve manevi sıkıntılar arttıkça bu maddeler yasa dışı ulaşma imkanları da artıyor ve temelde yatan sorunlar çözülmediği için madde kullanımı miktarını arttırarak kısır döngü başlıyor ve ölüme kadar giden sonuçları oluyor. Son günlerde gençlerde artan intiharlar görülüyor. Temelde kaygı ve günlük yaşamdan kaynaklanan sorunlardan kurtulmak için bu zararlı maddeleri kullanıyorlar ve kişilik düzenleri giderek bozularak, işin içinden çıkılamaz hale gelince kendine ve çevresine zarar verme davranışları görülüyor. Özellikle ortaöğretim ve üniversite de çocukları olan anne-babalara şunu söylemek istiyoruz; eğer evinizde maddi-manevi çatışma yaşanıyor ve çocuklarınız ile iletişim kurmada zorlanıyorsanız mutlaka madde kullanımı yönünden uyanık olmalarını ve profesyonel destek almalarını öneriyoruz. Yasal sigara ve alkol satış fiyatlarında artış, bunlara yasa dışı ulaşmayı teşvik ediyor ve içeriği bilinmeyen maddelerin toplumda yayılmasına neden oluyor. Kontrolsüz ve çaresiz bağımlılar ve gençler bu kısır döngüden çıkamayarak toplumda artan, haberlerde her gün gördüğümüz ahlak dışı hareketler ile kendine ve çevreye zarar verme şeklinde görülüyor" diye konuştu.