Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından düzenlenen “Profesör Nurbiye Uz Anısına Lisansüstü Öğrenci Karma Sergisi” Kongre Merkezinde açıldı.

Açılışa Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Selvin Yeşilay, Müdür Yardımcıları Doç. Gülçin Karaca ve Öğr. Gör. Elif Özbek, akademisyenler ve öğrenciler başta olmak üzere çok sayıda sanatsever katılım gösterdi.

“Hocamızı tekrar anmak için bu sergiyi yapmak istedik”

Prof. Nurbiye Uz’un öğrencilerin sanat gelişimi ile yakından ilgilenen çok iyi bir akademisyen-sanatçı olduğuna dikkat çeken Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Gülçin Karaca, “Öğrencilerine olan sevgisini, toplumsal duyarlılığını, insani ve mesleki anlamdaki etik değerlere bağlılığını onu tanıyan herkes çok iyi bilir. Hocamızı tekrar anmak için bu sergiyi yapmak istedik ve aslında sanatın anmak ve hatırlamak için bir araç olduğunu hep beraber burada yaşayabiliyoruz. Sergimizde Enstitümüze bağlı hem yüksek lisans hem sanatta yeterlik öğrencilerimizin çalışmalarını göreceksiniz” dedi.

“Onu tanıdığım, öğrencisi olduğum için çok mutluyum”

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik öğrencisi Gökçe Hiçyılmaz serginin açılışında duygu ve düşüncelerini şu şekilde aktardı:

“Nurbiye Hocayla ilgili çok şey söylemek istiyorum çünkü gerçekten hoca olmanın ötesinde yaptığı sohbetleri ile bizim için çok zihin açıcı bir sanatçıydı. Bize meslektaş olduğumuzu ve yaptığımız şeyin sadece bir öğrencilik değil bunun aslında bir hayat, yaşam tarzı olduğunu anlatırdı. Onu tanıdığım, öğrencisi olduğum için çok mutluyum.”

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik öğrencisi Gizem Türkdoğan ise şunları söyledi; “Nurbiye Hocanın desen derslerinde bazen hala aramızda olduğunu hissediyorum. Onun çok sevdiği bitkisini her suladığımda onu anıyorum. Bize verdiği emekler için ona çok teşekkür ediyorum.”

Profesör Nurbiye Uz Anısına Lisansüstü Öğrenci Karma Sergisi 2 Haziran Cuma gününe kadar Kongre Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.