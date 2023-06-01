Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Böbrek Nakil Sorumlusu Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, 2007’den bugüne kadar 600’den fazla böbrek bekleyen hastaya organ naklinin başarıyla yaptıklarını söyledi.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde böbrek nakilleri başarıyla yapılıyor. Pandemi döneminden sonra nakil sayılarının tekrar normale döndüğünü belirten Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, böbrek nakli konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

“600’den fazla hastaya organ nakli yapmayı başardık”

Yapılan böbrek nakilleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yakupoğlu, “2007’den bu yana bölgemizde böbrek bekleyen 600’den fazla hastaya organ nakli yapmayı başardık. Merkezimizde dünya çapında başarıyla nakiller gerçekleşmektedir. Hem kadavradan yapılan canlı nakillerde olsun, hem de canlı vericiden nakillerde olsun ülkemizin önde gelen merkezlerinden birisiyiz. Merkezimizde yapılan nakillerde canlı vericiler hepsinin kapalı yöntemle böbrekleri çıkartılıyor. Kapalı yöntemle de bu böbrekler takılabiliyor. Tabi bunları standart açık yöntemle gerçekleştirebiliyoruz. Merkezimiz kadavra böbrek nakillerinin yapıldığı merkezlerin başında geliyor. Bölge koordinasyon merkezi ile yaptığımız çalışmalar neticesinde toplum içinde önemli bir farkındalık oluşturarak organ bağışı konusunda oldukça üst seviyelere çıkmış durumundayız” dedi.

"Bu yıl itibariyle eskisi gibi sayılara ulaşmış durumdayız"

Pandeminin tüm dünyada olduğu gibi OMÜ’de de nakil sayılarının azalmasına yol açtığını ifade eden Yakupoğlu, “Yoğun bakımlar tamamen korona hastalarına hizmet verdiği için o dönemde belli bir süre Sağlık Bakanlığı tarafından nakiller durdurulmuştu. Daha sonra nakillerin başlatılmasına izin verildi. Bu yıl itibariyle eskisi gibi sayılara ulaşmış durumdayız. Daha da iyi olacağını düşünüyorum” diye konuştu.