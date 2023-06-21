Törende Mersin Kent Konseyi Başkanı Ayferi Tuğcu açılışı yaparken, ODTÜ İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, protokolün hazırlanma ve imza sebepleriyle detayları hakkında bilgi verdi.

Daha yaşanabilir bir dünya için işbirlikleriyle, yaptıkları yenilikçi çalışmalarla Mersin’de her geçen gün toplumsal değer yaratmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Mersin Kent Konseyi Başkanı Ayferi Tuğcu, “Bu işbirliğine katılan tüm bileşenlerimiz, şehrimizin son derece önemli, alanlarında değer yaratan dinamiklerin temsilcileri olarak birer düşünce insanı, birer çevre dostu ve çok kıymetli kimlikler olarak görüyorum” diye konuştu.

Protokolü gerçekleştirirken iki ana prensibe öncelik verdiklerini kaydeden ODTÜ İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu ise, “İlk prensibimiz ve odağımız, Mersin'in iklim dostu bir şehir olması sebebiyle, sürdürülebilir şehircilik ilkelerine uygun fikirlerin ve stratejilerin geliştirilebilmesi için Kent Konseyi’ne bu alanda işbirliğiyle destekli birlikte ilerlememiz olacak. İkincisi ise; Mersin bir deniz şehri, ancak denizlerinden arzu edilen en optimum seviyede faydalanamıyoruz. Bununla birlikte deniz ekosistemini de yeterince korumuyoruz. Yapılan protokolde, bu çalışmalara da odaklanıyoruz. Bu bağlamda Kent Konseyi ile işbirliği çerçevesinde çalışmalarımıza son halini vereceğiz” dedi.