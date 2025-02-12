Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mesut Yılmaz, uluslararası alanda başarıya imza attı. Prof. Dr. Yılmaz, 2024 yılında gerçekleştirdiği çalışmasıyla Dubai’de bulunan Hamdan Bin Rashid Al Maktoum Vakfı tarafından "Yılın En İyi Klinik Araştırması" ödülüne layık görüldü.

Gram-negatif bakteriyemi tanısı konulan hastalarda, intravenöz (IV) antibiyotik tedavisinden oral tedaviye geçişin güvenliğini ve etkinliğini inceleyen Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mesut Yılmaz, 2024 yılında gerçekleştirdiği araştırmasıyla uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı. Dubai’de bulunan Hamdan Bin Rashid Al Maktoum Vakfı tarafından "Yılın En İyi Klinik Araştırması" ödülüne layık görüldü. Çalışma, hastaların daha hızlı iyileşmesini sağlarken hastanede yatış sürelerini kısaltarak sağlık sistemine olan maliyetleri azaltan önemli bulgular ortaya koydu. Araştırma, enfeksiyon hastalıklarının tedavi protokollerine yenilikçi bir bakış açısı kazandırdı.

"Büyük bir onur"

Yaptığı çalışma hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yılmaz, "Bu araştırma, Gram-negatif bakteriyemi gibi ciddi enfeksiyonlarda hastaların tedavisini kolaylaştırmak ve aynı zamanda sağlık sistemlerini daha verimli hale getirmek amacıyla yürütüldü. Araştırma sonucunda Gram-negatif bakterilerle gelişen kan akımı enfeksiyonlarında, antibiyotik tedavisini erken dönemde ağızdan tedaviye geçilmesinin güvenli olduğu anlaşıldı. Hastanede kalma süresini, hastane ve tedavi maliyetlerinin azaltılabileceği gösterilmiştir. Böyle prestijli bir ödüle layık görülmek büyük bir onurdur" dedi.