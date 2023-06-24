Bayburtlu akademisyen Prof. Dr. Rıfat Yıldız’ın hayatını anlatan ‘Bir Akademisyenin Hayat Yolculuğu’ adlı eserin tanıtımı bugün yapılarak, imza günü düzenlendi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Gazeteci-Yazar Rıfat Yörük tarafından kaleme alınan Bayburtlu akademisyen Prof. Dr. Rıfat Yıldız’ın hayatının anlatıldığı eserin tanıtım ve imza törenine katıldı.

Başkan Pekmezci, Bayburt Konaklama Konferans Salonu’nda gerçekleşen tanıtım toplantısında kitabın yazarı ve editörüne teşekkür ederek, Rıfat Yıldız’ı lise yıllarından itibaren tanıdığını söyledi. Pekmezci, “Rıfat Yıldız ağabeyimiz aktif, heyecanlı, memleketi için bir şeyler yapmak için çırpınan bir yürektir. Bu yüreğin ortaya koyduğu tabloları da çok gördük. Son olarak BAYPROJE’de, STK Platformu’nda bunu gördük” dedi.

Prof. Dr. Rıfat Yıldız, yazar Rıfat Yörük’e ve editör Mehtap Yörük’e teşekkürlerini ileterek, yazılı bir kaynak ortaya koymanın gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değinerek, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Çünkü ailem, siz dostlarım ve Türk toplumu tarafından nasıl yaşadığımın ve neler yaptığımın yazılı/kalıcı olarak bilinmesini istedim. Çünkü, bir akademisyen olarak, yazılı kültüre katkıda bulunmak istedim. Çünkü, kendimle hesaplaşmak ve topluma olan vefa borcumu ödemek istedim. Hayatımda, “Problemler aşılması için vardır!” Sözü hayat felsefem oldu. İzin verirseniz, bu hayat felsefem doğrultusunda, akademik hayatta öğrencilerimizle, problemlere nasıl baktığımızı söylemek istiyorum: İlk adımda: Doğru düşünmeyi, yani konuyla ilgili soyut temel kavramları öğrenerek işe başlamaya çalışıyoruz. Düşünce konusuyla ilgili yeterli gözlem yapmaya çalışıyoruz. Gözlem sonuçlarını çok boyutlu analiz etmeye çalışıyoruz ve son adımda elde edilen analiz sonuçlarını yürekli bir şekilde uygulayarak değerlendirmeye çalışıyoruz! Bu minvalde Kapadokya Üniversitesi’nde ve Bayburt’taki sivil toplum faaliyetlerimizi yürütmeye devam ediyoruz.”

BAYPROJE’de birlikte görev yaptığı Akın Bayrak da, Yıldız’ın toplumsal hafızaya ve yazmaya özen gösterdiğini, bundan önce de kitap çalışmaları bulunduğunu belirterek, Türk toplumunda görülmeyen bu özelliğin çok kıymetli olduğu üzerinde durdu.

Kitabın editörlüğünü yapan Mehtap Karakaya Yörük ise, Rıfat Yıldız’ın hayatının anlatan kitabın öğrenmenin yanından okuyana bir vizyon önerisi de sunduğunu ifade ederek, kitabın bir akademisyen ile bilim insanı arasındaki farkı ortaya çıkardığını söyledi. Yörük, “Gerçek bir bilim insanının eserini hazırlamaktan onur duydum” dedi.

Son yıllarda ilginç sıra dışı biyografiler kaleme aldığını söyleyen Rıfat Yörük de, Kayseri’de tanıştığı Rıfat Yıldız’ın iz bırakan farklı bir akademisyen olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Prof. Rıfat Yıldız, hayat hikâyesini konu alan eseri katılımcılar için imzaladı.