Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, yaşa uygun beslenme tüyoları verdi.

Günümüzde yeme alışkanlıklarımızın, sağlığımızı doğrudan etkileyen en kritik faktörlerden biri haline geldiğini belirten Yaşar, soframızdaki gıdaların kalitesi, ne miktarda tükettiğimiz ve yaşımıza uygun bir şekilde beslenip beslenmediğimiz konuları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Küflenmiş fındık, karaciğer kanseri riskini arttırabilir”

Yapı taşı olması beklenirken zararlı olabilecek yiyeceklerden söz eden Yaşar “Bazı gıdalar farkında olmadan bedenimize zarar verebilir. Örneğin, küflenmiş fındık veya mısırda bulunan aflatoksin, karaciğer kanseri riskini artırabilir. Yanlış saklanan balıklarda oluşan histamin zehirlenmesi, alerjik reaksiyonlardan mide bulantısına kadar çeşitli sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, soframıza koyduğumuz gıdaların güvenliğine dikkat etmek şarttır. Gıdaları doğru saklamak, son kullanma tarihlerini kontrol etmek ve güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmak, bu tür tehlikelerden korunmamıza yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.

“Hayatın her dönemi farklı besin ihtiyaçları doğurur”

Hayatımızdaki yaş dönemlerimize göre beslenme konusuna değinen Yaşar, “Hayatın her dönemi, farklı besin ihtiyaçları doğurur. Bebeklikte anne sütü, bağışıklık sistemi için bir eşsizdir. Ergenlikte kalsiyum ve protein, kemik gelişimi için vazgeçilmezdir. Yaşlılıkta ise kas kaybını önlemek için protein alımı ve D vitamini şarttır. Ancak toplumumuzda bu farkındalık genellikle yetersizdir. Örneğin, yaşlı bir birey, gençlik yıllarında olduğu gibi beslenmeye devam ederse, kilo kontrolünü sağlayamamak bir yana, vitamin ve mineral eksiklikleri ile karşılaşabilir. Aynı şekilde, büyüme çağındaki bir çocuk için yanlış beslenme, hem fiziksel hem de zihinsel gelişimi olumsuz etkileyebilir. Yaşa uygun beslenme, uzun vadede sağlığımızı korumak ve yaşam kalitemizi artırmak için bir yatırımdır. Anne babaların çocuklarına sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırması ve kendi yaşlarına uygun diyetler uygulaması, kuşaklar boyunca süren bir sağlık mirası meydana getirir” dedi.