Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri 2022 Ödül Töreni, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016’da gerçekleştirildi.

Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri 2022 Ödül Töreni, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016’da gerçekleştirildi.

Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı ve Özel Eğitimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Sezgin Vuran, Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) Eskişehir Temsilcisi Prof. Dr. Mustafa Sağlam, Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Özel Eğitim Uzmanı Mehmet Topsakal, Özsoy Ailesi ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katılım sağladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Temizel: “Prof. Dr. Özsoy hocamızı saygıyla anıyoruz”

Açılış konuşmasında Anadolu Üniversitesinin Prof. Dr. Yahya Özsoy’un vefatının 26’ıncı yılını andığının altını çizen Rektör Yardımcısı Temizel, düzenlenen ödül töreniyle ilgili olarak şöyle konuştu: “Bugün burada saygıdeğer hocamızı anarken aynı zamanda topluma hizmet edenleri de ödüllendirme imkanına sahibiz. Sizlerle birlikte bunu yaşamaktan onur duyuyorum. Ne kadar güzel ki hocamızı saygıyla anan ailesi, fakültesi ve öğrencileri var. Ödül kazanan isimleri de tek tek tebrik ediyorum”

Prof. Dr. Vuran: “Her yıl daha çok proje başvuru yapıyor”

Konuşmasında başvuru yapan projelerin her geçen yıl arttığına vurgu yapan Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Vuran, “Seçici kurul tarafından incelikle incelenen projeler arasından ödül almaya hak kazanan değerli arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Değerli hocamız Prof. Dr. Yahya Özsoy’u anmanın mutluluğuyla beraber bütün katılımcılara ve bu törenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum.” dedi.

Trabzon üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri Gülşen Turan ve Hatice Cantav tarafından hazırlanan “Dünya Gülümseme Gününde Dezavantajlı Çocuklara Farkındalık” adlı proje Prof. Dr. Yahya Özsoy Hizmet Ödülünü almaya hak kazanırken proje ekibi ödüllerini Özsoy ailesi adına Bekir Özsoy tarafından aldı.

Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Teşvik Ödülünü kazanan Muğla Sıtkı koçma Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğrencileri Mustafa Sevinç ve Şevval Altıntaş tarafından hazırlanan “Onunla Arkadaş Olmalı Mıyım?” adlı proje olurken öğrencilere ödülleri Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu adına Mehmet Topsakal ve Özlem Görmez tarafından takdim edildi.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencileri Eren Cansız, Yağmur Kırımtay, Turgut Bircan, Melek Kaplan, Okan Selçuk, Esin Şenol, Esra Kaya, Havva Akar ve Müşerref Sena Türkmen tarafından gerçekleştirilen “Köy Sandığından Sokağa” adlı projeye Anadolu Üniversitesi EDEV Üniversitesi Rektörlük Teşvik Ödülünü Rektör Yardımcısı Temizel takdim etti.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencileri İrem Gürsoy, Aslı Uykusever, Ceren Acar ve Oğuzhan Alataş’ın gerçekleştirdiği “Mutlu bahçe mutlu çocuk” adlı projeye TOVAK Eskişehir Temsilcisi Prof. Dr. Mustafa Sağlam tarafından Prof. Dr. Tahir Özgü Özel Ödülü verildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencileri; Ahmet Yıldız, Ahmet Nadir Yalınbaş, Anıl Keşre, Sudenur İlayda Yiğit, Esra Yılmaz, Melisa Sevimli ve Aytekin Kaçmak tarafından hazırlanan “Onlara Farklılıklarıyla Değil İsimleriyle Seslen: OFDİS” adlı proje ÖZDER Özel Eğitimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Sezgin Vuran tarafından verilen, Özel Ödülünü kazandı.