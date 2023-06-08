Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Seyitgazi İçesi ve Kırka mahallesindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

Bilge, Seyitgazi Toplum Sağlığı Merkezi ve yeni yapımına başlanılan Kırka Entegre Sağlık Merkezi inşaatını inceledi ve inşaat sorumlularından, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Daha sonra Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını inceleyerek idarecilerle görüşen Bilge, sağlık personeliyle bir araya gelip istek ve önerilerini dinledi. Müdür Bilge, ilçe sağlık kuruluşlarında karşılaştığı hasta ve yakınlarıyla da ilgilenerek almış oldukları sağlık hizmetleri hakkında memnuniyetlerini sorup, geçmiş olsun dileklerini ileterek şifa diledi. Verilen hizmetlerden ve yapılmakta olan yeni sağlık tesisinden memnun olan vatandaşlar Bilge’ye teşekkür ettiler. Bu ziyarette Prof. Dr. Uğur Bilge’ye Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Seydi Ahmet Güllü ve İnşaat Mühendisi Hakan Arda eşlik etti.