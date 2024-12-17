Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, tütün kullanımının genç yaşlarda zararsız gibi görünse de uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına neden olduğunu söyledi.

Akçaabat Belediyesi ve Kaymakamlığı’nca Erol Günaydın Sanat Merkezi’nde ’Akciğer Kanseri ve Tütün Bağımlığı’ başlıklı konferans düzenlendi. Burada konuşan Medical Park Karadeniz Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, gençlere sağlık dolu bir yaşam için önemli tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Tevfik Özlü, özellikle akciğer kanserinin en büyük nedenlerinden biri olan tütün bağımlılığına dikkat çekti.

Konferansta, tütün ürünlerinin kullanımının sadece bireyi değil, çevresindeki insanları da olumsuz etkilediğini vurgulayan Özlü, “Tütün kullanımı, genç yaşlarda zararsız gibi görünse de uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Akciğer kanseri, bu sorunların başında geliyor ve önlenebilir bir hastalık ancak sağlıklı bir yaşam için sigaradan uzak durmak şart” diye konuştu.

Gençlere, tütün bağımlılığının sadece fiziksel değil, psikolojik etkileri olduğunu da aktaran Prof. Dr. Özlü, bağımlılık döngüsünden çıkmanın önemine değindi. Sağlıklı alışkanlıkların hayat kalitesini artırdığına dikkat çeken Özlü, spor yapmayı ve dengeli beslenmeyi tavsiye etti.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de, “Geleceğimizin teminatı gençlerimizin, zararlı alışkanlıklardan uzak durarak sağlıklı bireyler olmalarını önemsiyoruz. Bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konferans, gençlerin soruları ve Prof. Dr. Özlü ’nün önerileriyle sona erdi. Program sonunda öğrencilere sağlık kitapçıkları dağıtıldı.

Konferansa; Akçaabat Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Bayraktar, Akçaabat Milli Eğitim Müdürü Mehmet Usta, Muhtarlar Derneği Başkanı Ömer Hotaman, Akçaabat Sebat Spor Kulüp Başkanı Cemil Kalkışım, STK Başkanları, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.