Prof. Dr. Tevfik Özlü, oruç tutabilecek durumda olan hastalara bol sıvı almalarını tavsiye ettiğini belirterek, "İftar ile sahur arasında çok su içmelerini tavsiye ediyoruz ki gündüz içemedikleri sıvıyı bu şekilde tamamlamış olabilsinler" dedi.

Medical Park Karadeniz Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Ramazan ayı nedeniyle hastaların en çok "Oruç tutabilir miyim?" sorusu ile karşılaştıklarını söyledi. Hastaların hekimleri ile görüşerek Ramazan’a uygun bir tedavi çizelgesi hazırlamaları gerektiğinin altını çizen Özlü, "Gerek akciğer hastalığı, gerek kalp damar hastalığı, gerek beyin damar hastalığı, gerek kronik böbrek hastalığı, gerek kronik karaciğer hastalığı ya da şeker hastalığı gibi kronik metabolik hastalığı olan bütün kronik hastalarımızın şu anda en çok sorduğu soru ’Ben oruç tutabilir miyim?’ Ramazan geliyor, işte oruç tutsam olur mu, benim hastalığıma, sağlığıma zarar verir mi diye soruyorlar. Şimdi kronik hastaların oruçla olan ilişkisi iki türlü olabilir. Bir eğer hastalıkları stabil dönemde değilse ve kontrol altında değilse, hastalıkları oruçtan olumsuz etkilenecek durumda ise o zaman oruç tutmaması gerekebilir. Ya da tedavileri oruca bağlı aksayacaksa, yani ilaçları oruç nedeniyle alamayacaksa kontrol altında olan stabil hastalıkları bozulabilir, sorunlar yaşayabilirler. Onun için bu tür hastaların aslında Ramazan öncesinde hekimleriyle görüşüp orucun hem hastalıkları açısından uygun olup olmadığına hem de oruç tutmak istiyorlarsa da almakta oldukları tedavinin oruca uygun bir şekilde değiştirilip değiştirilmeyeceği konusunda fikir almalarında fayda var" diye konuştu.

"Bu hastaların hepsi de oruç tutamaz diyemeyiz" diyen Özlü, "Bazıları stabil dönemde olanlar tabii ki istiyorlarsa oruç tutabilirler ama oruç tuttukları zaman hem hastalığın bundan zarar görmeyecek durumda olması lazım hem de almakta oldukları mevcut tedavilerinin oruca bağlı olarak aksamayacağını biliyor olmamız lazım. Bu konunun Ramazan öncesinde belirlenmesi, hekimleri ile görüşerek bir neticeye bağlanması lazım yoksa sorunlar olabiliyor. Çünkü oruçlu olduğu dönemde ilaçları düzenli alamayabiliyor, aksatabiliyor ya da bazı ilaçlar atlanabiliyor, bazılarının zamanlaması değişebiliyor. Ona bağlı olarak tedavi aksayabiliyor ya da hastalığın kontrolü ortadan kalkabiliyor. Mesela metabolik hastalıklarda belli aralıklarla alınması lazım, belli miktarda sıvı alınması lazım. Bu sorunlarla yüzleşmemek için bu konunun netleşmesi lazım. Eğer hekimleri kendisine ’Oruç tutabilirsin, oruca göre tedavini biz ayarladık. İftarda, sahurda ilaçlarını alabilirsin, sorun olmaz’ şeklinde Ramazan’a uygun bir tedavi çizelgesi hazırlamışlarsa buna göre oruçlarını tutabilirler. Tabii beslenme konusunda veya Ramazan ile ilgili riskleri azaltmak konusunda da hekimlerinden tavsiye alabilirler. Çünkü akciğer hastaları için en önemli sorun özellikle öksürüğü olan, balgam çıkaran hastalarımızın yeterince sıvı alamamasına bağlı olarak balgam yoğunluğu ve bunun bronşları tıkanması, öksürüğü arttırması ve hırıltıya, nefes darlığına neden olmasıdır. Oruç tutabilecek durumda olan hastalarımıza bol sıvı almalarını tavsiye ediyoruz. İftar ile sahur arasında çok su içmelerini tavsiye ediyoruz, ki gündüz içemedikleri sıvıyı bu şekilde tamamlamış olabilsinler" ifadelerini kullandı.