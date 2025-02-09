Dijital çağın eğitim üzerindeki etkileri ve öğretmenlik mesleğinin geleceği, Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi’nin düzenlediği konferansta ele alınacak. Prof. Dr. Sinan Canan, 11 Şubat’ta Adanalı eğitimcilerle buluşarak "Dijital Çağda Öğretmenlik: Geleceği İnşa Etmek" başlıklı konuşmasını gerçekleştirecek. Başkan Mustafa Sarıgeçili ücretsiz düzenlenecek konferansa eğitimle ilgilenen tüm vatandaşları davet etti.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, eğitim dünyasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Sinan Canan’ı ağırlayacak. "Dijital Çağda Öğretmenlik: Geleceği İnşa Etmek" başlıklı konferans, 11 Şubat Salı günü saat 18.30’da Evliya Çelebi Uygulama Oteli Konferans Salonu’nda gerçekleşecek. Eğitimciler, akademisyenler ve öğrenciler için büyük bir fırsat sunan bu konferansta, dijitalleşen dünyada öğretmenliğin nasıl şekillendiği, öğrenme süreçlerinin beyin bilimleri açısından nasıl işlediği ve motivasyonun eğitimde nasıl artırılabileceği gibi konular ele alınacak.

Beynin Öğrenme Süreçleri ve Dijital Dönemin Etkileri

Konferans kapsamında Canan, beynin öğrenme süreçleri üzerine bilimsel bulgular paylaşarak, dijital çağın eğitim sistemine getirdiği yenilikleri ve zorlukları değerlendirecek. Katılımcılar, dijitalleşmenin öğretmenlik mesleğine etkilerini ve eğitimde verimliliği artırmak için uygulanabilir stratejileri öğrenebilecekler.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi’nden Tüm Eğitim Meraklılarına Davet

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, tüm eğitimcileri ve akademisyenleri bu önemli buluşmaya davet ederek, "Dijital çağın getirdiği yenilikleri ve zorlukları anlamak, eğitimciler olarak kendimizi bu değişime hazırlamak zorundayız. Değerli hocamız Prof. Dr. Sinan Canan ile yapacağımız bu konferansta, geleceğin eğitimine dair kritik sorulara yanıtlar arayacağız. Tüm meslektaşlarımızı ve eğitim dünyasına ilgi duyan herkesi bu önemli programa bekliyoruz" dedi.

Eğitimde dijital dönüşümün tüm yönleriyle ele alınacağı bu konferans, eğitimcilerin yeni çağın gerekliliklerine uyum sağlamalarına katkı sunacak.