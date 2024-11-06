Anadolu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Kemal Şenocak, üniversitenin 66’ncı kuruluş yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Prof. Dr. Şenocak, mesajında, “66 yıl önce, Eskişehir’de bir üniversite kurma hayaliyle başlayan Anadolu Üniversitesinin yolculuğu, akademik mükemmeliyet ve eğitimde fırsat eşitliğini esas alan güçlü bir kurumun varlığını müjdelerken bizler bugün Anadolu Üniversitesi ailesi olarak ilk günkü heyecanımızla misyonumuzu sürdürmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Açık ve uzaktan öğretimdeki öncü rolümüz sayesinde ülkemizin bayrağını dört kıtada gururla dalgalandırıyor; sunduğumuz nitelikli yükseköğretim ile milyonlarca insanın hayallerine ortak oluyoruz. Yıllardır süregelen çağdaş eğitim anlayışımız, güçlü araştırma kapasitemiz ve topluma katkı sunan projelerimizle uluslararası düzeyde saygın bir eğitim merkezi olmayı başardık. Uzman akademik kadromuz, evrensel bilim kültürüne yaptığı katkılarla Üniversitemizin dünya çapında saygın bir yükseköğretim kurumu olma niteliğini pekiştirirken; öğrencilerimiz ve mezunlarımız bilim, sanat ve toplumsal gelişim alanlarında Türkiye’nin kalkınmasına önemli katkılar sunuyor. Geleceğe dair vizyonumuz, eğitim ve araştırmada inovasyonu teşvik etmek ve bu alandaki küresel iş birliklerimizi zenginleştirmektir. Bu doğrultuda, akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırarak toplumumuzun ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. Anadolu Üniversitesi ailesi olarak, bilimin ışığında nice başarılarla dolu yıllara ulaşmayı temenni ediyoruz. Bu özel günde, kuruluşumuzdan bugüne emek veren tüm akademik ve idari kadromuza, öğrencilerimize ve mezunlarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum. Üniversitemizin, daha nice nesillere rehberlik edecek bir eğitim çınarı olarak varlığını sürdürmesi dileğiyle 66. kuruluş yıl dönümümüz kutlu olsun” diye belirtti.