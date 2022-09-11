İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, koronavirüs döneminde yaz aylarındaki normalleşme sonrası vaka sayılarında ciddi anlamda düşüşler yaşandığına dikkat çekerek, “Özellikle kış dönemi Kasım-Aralık ayı solunum yolu virüslerinin yeniden aktif hale geçtiği dönem. Dolayısıyla koronavirüs dışındaki diğer solunum yolu virüsleri aktif hale geçecek. Buna eşlik eden bir Covid-19 ya da yeni bir varyant olmadığı sürece bu kış dönemi rahat geçiririz diye düşünüyorum” dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, koronavirüs döneminde yaz aylarındaki normalleşme sonrası vaka sayılarında ciddi anlamda düşüşler yaşandığına dikkat çekerek, “Özellikle kış dönemi Kasım-Aralık ayı solunum yolu virüslerinin yeniden aktif hale geçtiği dönem. Dolayısıyla koronavirüs dışındaki diğer solunum yolu virüsleri aktif hale geçecek. Buna eşlik eden bir Covid-19 ya da yeni bir varyant olmadığı sürece bu kış dönemi rahat geçiririz diye düşünüyorum” dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, normalleşmenin yaşandığı yaz dönemi sonrası koronavirüsle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Alper Şener, yaz aylarındaki normalleşme dönemi sonrası vaka sayılarında ciddi anlamda düşüşler yaşandığına dikkat çekti. Kış döneminde Kasım ve Aralık aylarında koronavirüs dışındaki diğer solunum yolu virüslerinin aktif hale geleceğini de işaret eden Şener, bu dönemde Covid-19 yada yeni bir varyant olmadığı sürece bu kış döneminin rahat geçebileceğini belirtti. Şener, okulların açılmasıyla birlikte koronavirüs vakalarında kıpırdanmalar yaşanmasına rağmen yüksek seviyede olmayacağını da tahmin ettiğini söyledi. Vatandaşların hatırlatma toz aşılarını yaptırması gerektiğinin altını da çizen Şener, hatırlatma dozu aşılarını aslında bir nevi yedek parça değişimi gibi düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

Hem büyükşehirlerde hem de orta ölçekli şehirlerde küçük şeyler hariç vaka sayılarında ciddi anlamda düşüşler yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Alper Şener, “Hem yatan hasta, hem ayaktan başvuru hastalarında düşüşler var. Bu ister istemez hem sağlık çalışanların çalışma temposunda rahatlamaya sebep oluyor. Hem de vatandaşlarımızda genel bir rahatlamaya sebep oluyor. Aslında bu rahatlamaya ihtiyacımız var. Çünkü iki yıldır çok yoğun devam eden bir hem hastane temposu, hem yoğun bakım temposu, hem de hastalık temposu ile karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla bu yaz dönemini oldukça rahat geçirdik diyebiliriz. Özellikle son iki aydır ki olan periyodu. Avrupa Birliği ülkeleri ve dünyanın geneli BA4-BA5 varyantı ile daha uzun süre boğuşurken, bizdeki BA4-BA5 piki daha kısa sürdü. Bu bizim için bir avantaj, bu avantajı nasıl değerlendireceğiz. Çok iyi bilmiyoruz yada gözlemleyemiyoruz diyebiliriz. Bir öngörümüz yok, en azından benim kişisel bir öngörüm yok. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle kış dönemi Kasım-Aralık ayı solunum yolu virüslerinin yeniden aktif hale geçtiği dönem, dolayı koronavirüs dışındaki diğer solunum yolu virüsleri aktif hale geçecek o kesin, dolayısıyla buna eşlik eden bir COVID-19 ya da yeni bir varyant olmadığı sürece bu kış dönemi rahat geçiririz diye düşünüyorum. Ama bu bir temenni, öngörü değil çünkü rakamlara baktığınız zaman onu konfirme edecek, doğrulayacak bir elimizde netleşmiş bir rakam, veri henüz daha yok. Önümüzdeki Kasım ayından sonraki periyotta çok yakın takip edeceğiz. Koronavirüs vakalarında okulların açılmasıyla birlikte illa bir kıpırdanma olacaktır. Ama ben bunun çok anormal yüksek seviyede çıkacağını tahmin etmiyorum. Çünkü biz dünyanın geneliyle birlikte BA4-BA5 varyantını aslında attık. Yeni gelebilecek varyantlar yine omicron alt grupları, 2.75, BA2.75 gibi alt grup varyantlar var. Eğer bu alt grup varyantlar denovo olarak kendiliğinden kendi virüs havuzumuzdan çıkmaz ya da bir şekilde dışarıdan içeriğe girmezse Türkiye kış dönemini rahat atlatır ümidindeyim” dedi.

‘Hatırlatma dozunu yedek parça gibi düşünmek lazım"

Aşılama konusunu da değinen Prof. Dr. Alper Şener, “Belirli yaş grubu için her halükarda öneriyoruz çünkü, bu hastalıkla oluşan antikorlar hastalığı atlatsanız dahi, hatırlatma dozu olsanız dahi 70 yaş üstünde kalıcı bir antikor olmuyor. 50 yaş üstünde de antikorlar uzun dönem kalmıyor. Son dozunuzdan bu zamana yandaş hastalığınızda varsa ve 4 ile 6 aydan daha uzun zaman geçtiyse, mutlaka hatırlatma dozumuzu olmamız lazım. Çünkü hatırlatma dozunu aslında bir nevi yedek parça değişimi gibi düşünmek lazım. Ömrü bitiyor o parçanın ve yenilenmesi gerekiyor. Bu parçayı yenilemek içinde bir zaman dilimi neticesinde 6 ayı dolduysa bu hasta grubuna her halükarda aşılamayı öneriyoruz. Ümit ederiz, Kasım ve Aralık aylarında yeniden bir tırmanışa geçmez. Hepimiz rahat bir yaz geçirdik, inşallah rahat bir kış geçiririz” ifadelerine yer verdi.