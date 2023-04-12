Hekim kadrosu ve branşlar konusunda her geçen gün güçlenmeye devam eden Özel Hatem Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) Uzmanı Prof. Dr. Savaş Gürsoy’u bünyesine kattı.

Prof. Dr. Savaş Gürsoy, 1956 yılında Adana’da dünyaya geldi. Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1986 yılında mezun olan Prof. Dr. Gürsoy, 1989 yılında Gaziantep Üniversitesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı’nda ihtisasını tamamladı. Dr. Gürsoy 1993 Şubat ayında Çukurova üniversitesi FTR anabilim Dalında başladığı uzmanlık eğitimini Aralık 1996 yılında tamamladı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1998 yılında FTR AD kurdu. Doçentliğini 2003 yılında alan Dr. Gürsoy, 2009 yılında ise profesör oldu. Gaziantep’te başarılı çalışmaları ile yakından tanınan Prof. Dr. Savaş Gürsoy, bir dönem Gaziantep-Kilis Tabipler Odası Başkanlığı ve bir yıl Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Prof. Dr. Gürsoy, mesleki çalışmalarına 2023 yılı Nisan Ayı’ndan itibaren Gaziantep Özel Hatem Hastanesi’nde devam etmektedir. Özel Hatem Hastanesi’nde hasta kabulüne başlayan Prof. Dr. Savaş Gürsoy’un; Çocukluk Çağı Romatizmal Hastalıklar, Çocukluk Çağı Gelişimsel Hastalıklar, (Cerebral Palsy), Ağrı sendromları Bel/boyun fıtıkları, Siyatlji, , Donuk Omuz, Tendinitler, Sinir Sıkışma Sendromları, Diz, kalça, ayakbileği eklem ağrıları, Miyofasial Ağrı Sendromları, B12 ve D-Vitamin eksikliklerine bağlı sendromlar, Romatolojik hastalıklar: Ankilozan spondilitis, Romatoid Artrit, Osteoartrit, Fibromiyalji sendromu, osteoporoz tedavi ve rehabilitasyonu, eklem içi enjeksiyonlar, PRP Uygulamaları, Ozon tedavisi. Rehabilitasyon programalrı: Hemipleji, Multiple Skleroz, Kafa ve omurilik yaralanmaları Rehabilitasyonu. Tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer almaktadır

İyi derecede mesleki İngilizcesi olan Prof. Dr. Savaş Gürsoy, uluslararası ve ulusal birçok kongre, kurs ve eğitime katılmıştır.