Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajla ilgili uyarılarını bu kez Gemlik ve Erdek körfezlerinden gelen iki güncel görüntüyle değerlendirerek, müsilajın dipten yüzeye çıkmaya başladığını belirterek, ilgili ve yetkilileri bir kez daha uyardı. "Suçu birbirimize atmakla mücadele olmuyor" diyen Sarı, "Böyle giderse ilkbaharda müsilaj tüm Marmara'nın yüzeyini kaplayacak" dedi.BURSA (İGFA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara'da deniz yüzeyine yayılımını sürdüren müsilajla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

Biri Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel'in Gemlik Körfezi'nden çektiği deniz yüzeyi görüntüsü ile Erdek Körfezi'nde deniz altındaki müsilajı paylaşan Prof. Dr. Mustafa Sarı, deniz dibindeki görüntüyü günden beri uyardığını belirterek, "Nihayet müsilaj yüzeye çıkmaya başladı. Şimdilik Gemlik Körfezi ile Marmara kıyılarındaki iskele, liman, marina ve balıkçı barınaklarında bir görünüp bir kayboluyor. Yakın zamanda diğer körfezler ile az akıntılı deniz alanlarının hepsinde yüzeyde müsilajı görmeye başlayacağız büyük olasılıkla" diyerek önlem konusundaki çağrısını yineledi.

https://twitter.com/profmustafasari/status/1883215143154446457

"Sular ısınmadan, halen vakit varken önlemleri ötelemeyelim" diyen Prof. Dr. Sarı, "Her şeyde yaptığımız gibi suçu birbirimize atmakla müsilajla mücadele olmuyor. Hep birlikte yıllardır Marmara'yı atık çukuru haline getirdik. Lütfen merkezi yönetim, yerel yönetim, özel sektör, sivil toplum el ele verip hızla denizin atık yükünü azaltalım" dedi.

İlkbaharda müsilajın tüm Marmara'nın yüzeyini kapladığında hem deniz ekosistemi, hem balıkçılık, turizm ve denizcilik sektöründe kayıplar çok artacağını öne süren Prof. Dr. Sarı, "Şimdiden bu sektörler için telafi edici sürdürülebilir çözümler geliştirelim. Marmara Denizi Eylem Planı altında imzası olan herkesi acilen önlem almaya davet ediyorum" çağrısında bulundu.