Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kurucu Dekanı, YÖK İlme ve Talebeye Hizmet Ödülü Sahibi Prof. Dr. Salih Tuğ, gençlerin mutlaka bir spor branşı ile uğraşması gerektiğini ifade etti.

Tuğ, Dumlupınar Üniversitesinin 2023-2024 akademik yılı açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Tuğ, "Hayatı tanımak her gencin vazifesidir. Benim tanıdığım hayatlardan biride sportif hayattır. Sportif hayatı olmayan gençler eksik yetiştirilmişlerdir kanaatindeyim. Eksik, yani tamamlamak mümkün olan bir hasrettir. Allah’a şükür, evimde 20 kupa, 40’ tan fazla madalya vardır. Bunların ağırlığı aletli jimnastik dediğimiz spor alanındadır. Barfiks, paralel, yer jimnastiği, uzun beygir, beygir ve bunun dışında da spor alanları beni cezbetti. Yüzmeler, atletizm ve kayak sporları. Peki bunları yaptım, bunları harcadımda, bu diğer başarıların nedir diye soracak olursanız. Bende şöyle cevap veriyorum. Sevgili gençlere hitaben söylüyorum, kıdemli zevata hitaben söylememe ihtiyaç yok. Onlar zaten biliyorlar. Spor insanın hayata yeniden gelmesini sağlayan bir şeydir" şeklinde konuştu.