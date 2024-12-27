Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, görevine başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleriyle bu önemli göreve layık görülmesinden duyduğu onuru dile getiren Prof. Dr. Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkürlerini iletti.

GAÜN’ün köklü geçmişi ve bilim dünyasına yaptığı evrensel katkılarla ülkede önemli bir yere sahip olduğunu belirten Doğan, GAÜN’ü daha ileriye taşımak için tüm gayretiyle çalışacağını söyledi.

Yeni dönemde, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirerek araştırma ve geliştirme projelerinde yenilikçi adımlar atmayı, üniversite ile şehir arasındaki iletişim köprülerini sağlamlaştırarak toplumla daha güçlü bağlar kurmayı hedeflediklerini açıklayan Doğan, öğrencilerin akademik ve sosyal anlamda daha donanımlı bireyler olmalarını sağlamak için çalışma ve sosyal aktivite alanlarını artıracaklarını ifade etti. Doğan, akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını destekleyecek, daha verimli ve etkin bir ortam sağlayacak imkanlar sunacaklarını da belirtti.

Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, bu yeni dönemin GAÜN, şehir, bölge ve ülke için hayırlı olmasını temenni ederken, GAÜN ailesi olarak başarılarla dolu bir geleceği hep birlikte inşa edeceklerine inandığını vurguladı.