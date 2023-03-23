İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şahin, “İslam dini insanın yaratılışına en uygun görevleri verir. Oruç insanın bedenine ve ruhuna hizmet eder. Ramazan ayı topluma huzur ve sosyal barış getirir. İyi ki Ramazan ayı ve oruç var” dedi.

“On bir ayın sultanı” Ramazan’ın gelmesiyle birlikte açıklamalarda bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şahin, “Ramazan ayı İslam dinin ibadetler konusunda en önemli bölümünü oluşturan bir aydır. İslam dininin temel ibadetlerinde hac, oruç, zekât, namaz ve kurban ibadeti vardır. Bunların içerisinden oruç, yılın sadece bir ayında tutulması şeklinde Müslümanlara buyurulmuştur. İslam dini insanın yaratılışına en uygun görevleri verir. İnsanın yaratılışında üç temel özelliği vardır; İnsanın biyolojik yapısı, ruhsal yapısı ve sosyal yapısıdır ve bu üç yapıya oruç tutulan Ramazan ayı hizmet eder. Oruç ibadeti insanın bedenine ve ruhuna hizmet eder. Çünkü insanın fıtratında yeme, içme ve neslini devam ettirme özelliği vardır. Bu konuda Ramazan ayı insanın haz duygusunu kontrol etmesini sağlar. Toplumsal anlamda bayramlar, iftarlar, sosyal yardımlaşmalar ile birlikte de insanın içerisindeki paylaşma duygusunu geliştirmiş olur. Ramazan aynı zamanda namaz ibadetinin yoğun yaşandığı bir zaman dilimidir. Müslümanlar gündüz oruç, akşam ise teravih namazı ile ibadetini sürdürür. Yaratıcısı ile hemhal olan, bütün olan bireylerin ruhsal doygunluğu üst düzeye çıkar. Maddi durumu iyi olmayan insanlara zekât, sadaka, iftar yardımı, bayram harçlığı gibi yardımlar ile Ramazan ayı insanlığa büyük hizmetlerde bulunur” diye konuştu.

“Ramazan hoşgörü ayıdır”

Ramazan ayının hoşgörü ayı olduğuna vurgulayan Prof. Dr. Osman Şahin, “Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem )şöyle bir hadis buyuruyor: ‘Oruçlu iken çirkin konuşmayın! Birisi size sataşırsa, ‘ben oruçluyum’ deyin.’ Çünkü insanlar açlıktan, trafikten ya da farklı sebeplerden ötürü sinirli, aşırı tepki göstermiş ve şiddet eğiliminde olabilir. Bu durumda oruç hem o kişileri daha sabırlı olmaya yöneltir. Çünkü aynı zamanda sabır ve bu sabrı öğrenme ayıdır. Kendimiz hoşgörülü ve sabırlı olmamız, başkalarının tepkilerini de daha anlayışla karşılayarak veya oradan uzaklaşarak tepki göstermemiz gerekiyor. Kavgaya kavgayla cevap vermek yerine geri çekilmemiz doğru olacaktır. Özellikle hoşgörü; hayatın zorluklarına karşı, toplumsal ilişkilerdeki çatışmalara karşı her zaman bize doğru yolu gösterir” ifadelerini kullandı.

“Yol göstericimiz Kur’an-ı Kerim bu ayda indi”

Ramazan ayını önemli kılan unsurun Kuran-ı Kerimin indirildiği ay olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Şahin, şöyle devam etti:

“Bakara Suresi’nde, insanlara rehber olan Kur’an-ı Kerim’in indirildiği ayda oruç tutulması buyurulmuştur. Kur’an-ı Kerim insanın önünü aydınlatan, insanlığa kılavuz olan ve sosyal hayatın çok önemli bilgilerini, ilke ve kurallarını içermektedir. Bu ayda indiği için çok değerlidir. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim, Ramazan ayında indiğinden dolayı bizler için mühim bir zamanlama dilimidir. Allah, Kur’an-ı Kerim’in sadece indiği günü değil, bütün bir ayı ibadetle geçirmemizi istemiştir.”

“Dört dörtlük Ramazan”

‘Dört dörtlük Ramazan’ kavramını açıklayan Prof. Dr. Şahin, “Öncelikle Ramazan ayı boyunca dikkatli, titiz oruç tutulmasıdır. İkincisi, beş vakit namazın yanı sıra teravih namazının da kılınması. Üçüncüsü, Kur’an-ı Kerim okumak, dinlemek. Son olarak yardımlaşmadır. Zekât, sadak, fitre ve tasadduk dediğimiz maddi yardımlaşma ile birlikte Ramazan ayını dolu geçirebiliriz” şeklinde konuştu.

“Ramazan ayı bizlere saflık, olgunluk topluma ise huzur ve sosyal barış getirir”

İnsanların ve toplumların hayatında bazı önemli dönemlerin olduğunu dile getiren Prof. Dr. Osman Şahin, şunları söyledi:

“Örneğin yılı dört mevsim olarak değerlendirdiğimizde, yaz mevsimi hasat ve ürünleri devşirme mevsimidir. Diğer mevsimlere hazırlıktır. Burada kazandıklarımızı diğer mevsimlerde harcarız. Harcadıkça eksilme olur ve sürekli depolama ihtiyacımız vardır. Ramazan ayı hem bireye hem de topluma böyle bir sezon sunar. Bir ay boyunca bu eğitim açısından insanın olgunlaşması açısından da bu dört hafta önemlidir. İnsanın dönüşmesine ve olgunlaşmasına büyük oranda yardımcı olur. Ramazan ayı bizlere saflık, olgunluk topluma ise huzur ve sosyal barış getirir.”

“İyi ki Ramazan ayı ve oruç var”

Ramazan ayının bir eğitim gibi düşünülmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Şahin, açıklamasını şöyle noktaladı:

“Şunu belirtmeliyiz ki Ramazan ayı bize çoğu şey kazandıracak ve bu kazandığımız özellikleri geri kalan 11 ayda da devam ettirmeliyiz. Yardımsever ve barışçıl duygularımızı kaybetmememiz gerekiyor yoksa bir anlamı kalmaz. Ramazan ayı gerçekten dünya ölçeğinde baktığımızda bütün İslam dünyasında ve Müslümanların yaşadığı her ülkede yaşanmaktadır. Bir ay boyunca dünyanın genelinde orucun getirdiği yardımlaşma duygusu, sosyal barışın kuvvetlendiğini hem Müslüman ülkelerde hem de Müslümanların bulunduğu diğer ülkelerde görüyoruz. İyi ki Ramazan ayı ve oruç var.”