Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çakal popülasyonunun artış eğiliminde olduğu belirtildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, ülkemizde çakalın iç bölgelerde daha seyrek görülmekle beraber günümüzde kıyı bölgelerimizde bol miktarda rastlanan bir hayvan olduğunu belirterek "Çakal, genelde insanlardan kaçan bir hayvandır. Yerleşim yerlerine yakın yaşamasına rağmen insandan kaçarlar" dedi.

Başkaya, ülkemizde çakal avı için belli kota verilmesine rağmen avcıların bu türü pek avlamadığına dikkat çekerek "Hiçbir avcı genelde Çakal avlamak istemez. Avcıları çakal avına sürüklemek çok zor, neredeyse imkânsız gibi" diye konuştu.

Ülkemizde yırtıcı türlerin artış eğiliminde olduğunu çakalın da bu türlerden biri olduğunu kaydeden Başkaya, "Çakal, tüm dünyada artış eğiliminde olan bir hayvan. Ülkemizin tamamına yakın yerinde görülen bir tür. İç bölgelerde daha seyrek görülmekle beraber günümüzde kıyı bölgelerimizde bol miktarda rastlanan bir hayvan. Dünyada çakal yayılışına baktığımız zaman Orta ve Doğu Avrupa, Türkiye, Kafkaslar, Arap Yarımadası, Güney Asya’ya doğru Hindistan, Çin’e uzanan bir yayılışı var. Yayılışın olduğu bütün ülkelerde çakalla ilgili yayınlarda popülasyonunun artış eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu durum aynen ülkemizde de benzer şekilde. Çakal, Kurt’la da akraba aynı cinse mensuplar. Kurt popülasyonu da artış eğiliminde. Benzer şekilde diğer yırtıcılar da artış eğilimindedir. Ayı, sırtlan, pars, tilki, kurt ve çakal gibi yırtıcı türleri ülkemizde artış eğiliminde olduğunu görüyoruz ve zaten biliyoruz. Çakal da bunlardan bir tanesi" şeklinde konuştu.

"Genelde insanlardan kaçar"

Çakalın genelde insanlardan kaçan bir hayvan olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şağdan Başkaya, "Çakal genelde insanlardan kaçan bir hayvandır. Yerleşim yerlerine yakın yaşamasına rağmen insandan kaçarlar. Küçük gruplar halinde yaşarlar. Kümes hayvanları başta olmak üzere insanların yetiştirdiği evcil hayvanlara zarar veren bir türdür. Bu nedenle insanlarla sürekli bir çatışma içerisindedir. Kırsalda olsun insanlara yakın yelerde olsun yaban hayvanlarına da zarar verirler. Çok büyük boyutlu olan ülkemizde yaşayan geyik, karaca, yaban keçisi gibi türleri de avladıklarına tanık oluyoruz. Gruplar halinde avlandıkları için büyük türleri de avlayabiliyorlar" dedi.

"Avcılar çakal avına pek çıkmak istemiyor"

Çakalın dünyada tüm ülkelerde hemen hemen avlandığını ancak ülkemizde avının neredeyse hiç yapılmadığını belirten Başkaya, "Çakal yaşadığı bütün ülkelerde hemen hemen avlanan bir tür. Ülkemizde de çakal ve tilki avına müsaade ediliyor, yıldan yıla değişiyor. Çakal, avlanması için belli bir kota verilerek serbest bırakılıyor fakat hiçbir avcı çakal avlayayım diye ava çıkmaz. Bunun bir düzene konulması gerekiyor. Bütün dünyada artan bu yırtıcının popülasyonunu frenlemek gerekiyor. Bunun için de daha farklı yöntemler uygulanması gerekir. Kümes hayvanlarına bile zarar veren tilki, sansar, çakal gibi türlerle mücadelede genelde tuzak yöntemleri çokça yaygındır. Silahla vurmakta bunlardan bir tanesi ama avcıları çakal avına sürüklemek çok zor, neredeyse imkânsız gibi" ifadelerini kullandı.