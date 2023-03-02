Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Francesca Balosssi Retselli, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Arslantepe Höyüğü’nün depremlerden etkilenmediğini söyledi.

Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Francesca Balosssi Retselli, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Arslantepe Höyüğü’nün depremlerden etkilenmediğini söyledi.

Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Francesca Balosssi, beraberinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Arslantepe Höyüğü’nün son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Malatya’nın koordinasyonunda sorumlu Bakan olarak ilk günden itibaren sahada olduğunu hatırlatarak bu durumun Malatya için bir şans olduğunu söyledi. Şişman, Bakan Ersoy’un talimatları doğrultusunda önce can sonra tarihi yapılar odaklı görev yaptıklarını belirterek, kentteki yapılan tescilli varlıkların yüzde 85 ila 90’ının incelendiğini ifade etti. Şişman, depremde hasar gören yapıların ayağa kaldırılması için bir an önce çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.

Prof. Dr. Francesca Balosssi Retselli ise UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Aslantepe Höyüğü’nün genel durumunun beklediklerinden daha iyi olduğunu söyledi.

“Büyük bir hasar yok”

Arslantepe Höyüğü’nde büyük bir hasarın ve tahribatın bulunmadığını aktaran Prof. Dr. Retselli, “Duvar resimleri sağlam duruyor. Kalıcı çatının durumu iyi. Geçici çatı biraz sorumlu. Dün bir inceleme yaptık. Profillerde topraklar yıkılmış ama kazı için sorun değil. Bu yıl çalışmalara erken başlayacağız ve sezon uzun sürecek. Kazı evi sorunlu kullanmayabiliriz. Kazı alanlarını durumu çok iyi işimiz çok” diye konuştu