DÜZCE(İHA) – Tarım Öğretiminin 177. Yılı etkinliklerinde konuşan, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, eğitimde nicelikten ziyade niteliğin artması önemine vurgu yaparak ülkemizde tarımın ve tarım öğretiminin hak ettiği yere geleceğini söyledi.

DÜZCE(İHA) – Tarım Öğretiminin 177. Yılı etkinliklerinde konuşan, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, eğitimde nicelikten ziyade niteliğin artması önemine vurgu yaparak ülkemizde tarımın ve tarım öğretiminin hak ettiği yere geleceğini söyledi.

Türkiye’de tarım öğretiminin 177. yıldönümü Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen bilgilendirme konferansı ile kutlandı.

Konferansın açılış konuşmasını Ziraat Fakültesi öğrenci temsilcisi Burak Salcan gerçekleştirdi. Salcan, son yıllarda ülkeler arası rekabetin; enerji kaynaklarının yanı sıra, su ve gıda gibi temel yaşam kaynaklarına yöneldiğini söyledi. Dünya üzerinde yaklaşık 2,3 milyar insanın yeterli gıdaya erişimde sorunlar yaşadığını belirten Salcan, gelecek nesillere yaşanabilir bir Dünya bırakabilmek amacıyla, çevre dostu, sürdürülebilir tarım teknikleri geliştirmek için her zaman özverili ve azimli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

“Tarıma dayalı sanayileşme ile toplumsal refah yükselir”

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, tarım ve gıdanın ne kadar önemli olduğunun pandemi sürecinde daha iyi anlaşıldığını ifade etti. Ziraat eğitiminin 1846 yılında kurulan Ziraat Mektebi’yle başladığını, günümüzde ise 44 Ziraat Fakültesi’ne ulaşıldığını söyleyerek, nicelikten çok niteliğin önemli olduğunu vurguladı. Ziraat Mühendisliği eğitiminin kalitesini artırmak için Ziraat Fakültelerinde akreditasyonun önemine değinen Öztemiz, tarım öğretiminin 177. yılını kutlayarak, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Tarım Eğitim ve Öğretimi” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Öztemiz, tarımsal öğretimin tarihsel gelişim sürecinden söz ederek, tarım eğitim ve öğretiminin önemini, tarıma dayalı sanayileşme ile toplumsal refahın yükseldiğini, artan nüfusun gıda gereksinimi dolayısıyla, gıda güvenliğinin önemli bir konu olduğunu vurguladı. 2050 yılında Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 30- yüzde 35 oranında artış gösterebileceğini ve bundan dolayı bitkisel üretim miktarının ve üretimdeki verimin artırılması gerektiğini belirten Öztemiz, bunun için de güçlü ve bilimsel tarım eğitiminin şart olduğunu sözlerine ekledi. Eğitimde nicelikten ziyade niteliğin artmasının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Öztemiz, ülkemizde tarımın ve tarım öğretiminin hak ettiği yere geleceğini söyledi. Son olarak, Ziraat Fakültesi öğrencilerine mesleklerine sahip çıkmalarını ve girişimci olmalarını tavsiye eden Prof. Dr. Öztemiz, Türkiye’de Tarım Öğretiminin 177. yıldönümünü ve Dünya Ziraat Mühendisleri Günü’nü kutlayarak sunumunu sonlandırdı.

“Tarımsal faydayı arttırabilmek için ziraat mühendisliği mesleğini sevmeliyiz”

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz’in sunumunun ardından, sırasıyla söz alan Fakülte Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Yılmaz Şayan, Doç. Dr. Nedim Altın, Doç. Dr. Hülya Ünver ve Dr. Öğr. Üyesi Taylan Çakmak, Ziraat Fakültelerindeki branşlaşma konusunda yapılabilecek iyileştirmeler, tarımda güncel teknolojilerin kullanımının önemi hakkında duygu ve düşüncelerini aktardı. Topluma verilen tarımsal faydayı arttırabilmek için Ziraat Mühendisliği mesleğinin sevilmesini ve mesleğe sahip çıkılmasını dile getiren öğretim elemanları, Tarım Öğretiminin 177. Yıldönümü’nü ve Ziraat Mühendisleri Günü’nü kutladı. Konferansın ardından program, ikram ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.