Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Bulaştırıcılık oranı 20 kat artan bir virüsle karşı karşıyayız. Sınıftaki bir kişinin hasta olması, ertesi günlerde sınıfta 20 kişinin hasta olması demektir” dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Bulaştırıcılık oranı 20 kat artan bir virüsle karşı karşıyayız. Sınıftaki bir kişinin hasta olması, ertesi günlerde sınıfta 20 kişinin hasta olması demektir” dedi.

Türkiye genelinde 20 milyona yakın öğrenci dersbaşı yaparken, Samsun’da görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya okulların açılmasıyla birlikte eğitim çalışanlarına, öğrencilere ve ebeveynlere Covid-19’a karşı önemli uyarılarda bulundu. Bulaştırıcılık oranı 20 kat artan bir virüsle karşı kaşıya olunduğunu ifade eden Özkaya, “Bu yaz ciddi bir vaka artışı gördük. Bugüne kadar olmayan vaka sayısına ulaştık. Çok hasar ile atlattık. Ölen sayısı çok azdı. Aşıların ve doğal bağışıklığın işe yaradığını gösterdi. Şu an pandeminin sonuna geldik. Bu sezon sonu mu, yoksa yeniden başlayacak mı? Bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Okulların açılması ile birlikte bir tehlike bizi bekliyor. Geçen sene okullar açıkken bir sınıfta 2 kişinin pozitif olması bir sınıfın kapatılmasını gerektiriyordu. O dönem virüsün bulaştırıcılık sayısı oldukça düşüktü. 1 kişi, 1 buçuk kişiye bulaştırıyordu. Şimdiki varyant, bulaştırıcılığı 20 kat artmış bir varyanttır. Sınıftaki bir kişinin hasta olması, ertesi günlerde sınıfta 20 kişinin hasta olması demektir. Bulaştırıcılık oranı 20 kat artan bir virüsle karşı karşıyayız” dedi.

“Çocuklarda belirti gördüğünüzde kesinlikle o gün okula yollamayın”

Özellikle velilerin korona konusunda hassas olması gerektiğini söyleyen Özkaya, “Çocuklar gerçekten bu virüste en şanslı gruptur, neredeyse hiç ölüm olmadı. Bu pandemiyi çok güvenle atlattılar. Velilerin çocuklarında ateş, kırgınlık gördüklerinde kesinlikle o gün okula yollamamaları gerekiyor. Bu çocuklarımızı büyüklerden uzakta tutmamız gerekiyor. Virüslü çocuk, ailedeki yaşlılara bulaştıracak. Onların hayatını tehlikeye sokacak. Sınıfta ise bir günde bütün sınıfı enfekte ederek eğitimin aksamasına yol açacak. Öğretmenlerin sınıflarında keyifsiz bir çocuk görürlerse mutlaka ebeveynlerine söylemeleri gerekiyor. Yazın son vaka artışında aşıların etkisini gördük. Virüsün şu an ölümcül etkisi çok az olduğu için son 1 yıl içerisinde aşısı yapılan gençlerimizin aşı olmalarına gerek yok” diye konuştu.