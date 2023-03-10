Manisa’nın Turgutlu ilçesinde binaları inceleyerek bir rapor hazırlayan ve ardından düzenlenen programa katılan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem süresinin uzamasının yıkımları da artırdığını belirterek, özellikle temeli 80 santimetre ile 1 metre derinliğinde olan binaların intihar evleri olduğunu ve bunların bir an önce tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, söyleşi öncesinde Turgutlu’yu gezerek bir rapor hazırladı. Turgutlu Belediyesinde gerçekleşen toplantının ardından “Türkiye’nin Deprem Kuşakları ve Turgutlu’nun Fay Hatları” başlıklı söyleşi ve imza günü programı gerçekleşti. Prof. Dr. Ercan, katılımcılara Türkiye’nin depremselliği ve Turgutlu’daki binaların yapısı hakkında bilgi verdi. Mesadet Özcan Konferans Salonu’nda düzenlenen programa çok sayıda Turgutlulu katıldı. Program soru-cevap ve imza bölümünün ardından sona erdi. Söyleşi ve imza günü programında Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın ‘Korkma’ kitabının gelirleri depremzede ailelere ulaştırılmak üzere toplandı.

“Sarsıntı süresi ne kadar uzarsa yıkımda o kadar fazla olur”

Programda konuşan Prof. Dr. Ercan, Turgutlu’da olabilecek bir depremde çok sarsıntı olacağını belirterek şunları söyledi:

“Turgutlu’da en çok 7 şiddetinde bir deprem olmasını, aşağı yukarı 35 saniye sürmesini bekliyorum. Turgutlu’yu söyleşi programından önce gezme fırsatım oldu. Beğendiğim ve beğenmediğim yapıları gördüm. Turgutlu’daki evlerin çatıları var, bu güzel bir olay. Çatının olması gerekiyor. Balkonların çoğu iç balkon, bu da güzel bir olay, çıkma balkonlu evler depremde ilk yıkılır. Kentte yapı temel derinliği 80 santimetre ile 1 metre arasında yapılar gördüm. Bunlar intihar evler, bu binaların bir an önce tespit edilmesi gerekiyor. Deprem ne kadar büyük olursa sarsıntının süresi de o kadar olur. Sarsıntı süresi ne kadar uzarsa yıkımda o kadar fazla olur.”