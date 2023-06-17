İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Sadettin Ökten, Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama Araştırma Merkezinin (MEDEM) belirli aralıklarla düzenlediği etkinlikler çerçevesinde “Güncelden Zamanın Ruhuna” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

MEDEM müdürü Doç. Dr. Nuran Çetin’in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Ökten, toplumun ahlaki ve manevi değerlerinde yaşanan değişime dikkat çekti. Dünya genelinde bir kimlik probleminin yaşandığını belirten Ökten, modernist akımların insan ruhunu ve taleplerini tam olarak okuyamadığını ifade etti. Küreselci yaklaşımların insanları haz ve hız eğilimli tüketim çılgınlığına heveslendirdiğine değinen Ökten, toplumun ahlaki ve manevi değerler üzerine inşa edildiği takdirde istenen medeniyet tasavvurunun hayata geçirilebileceğini vurguladı.

Çevrimiçi olarak yoğun katılımla gerçekleşen etkinliğin sonunda, Doç. Dr. Nuran Çetin katkılarından dolayı Prof. Dr. Ömer Sadettin Ökten’e teşekkürlerini sundu.