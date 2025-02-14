Dünyanın ilk rahim nakli ve Türkiye’nin ilk yüz ile çift kol nakli gibi birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza atan Prof. Dr. Ömer Özkan, Akdeniz Üniversitesi’nden Türkiye Bilimler Akademisi’ne (TÜBA) Şeref Üyesi seçilen ilk akademisyen oldu.

Organ nakli ve kompozit doku nakli alanında gerçekleştirdiği öncü çalışmalarla bilim dünyasında çığır açan Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiye Bilimler Akademisi’ne (TÜBA) Şeref Üyesi seçildi. Yaptığı başarılı çalışmalar neticesinde 2011 Sağlık Bakanlığı Yılın Doktoru Ödülü, 2023 TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü, 2023 100. Yıl TÜBİTAK Hizmet Ödülüne layık görülen Prof. Dr. Ömer Özkan, Akdeniz Üniversitesi’nden Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Şeref Üyesi seçilen ilk akademisyen oldu.

Şeref üyeleri, asli üye, şeref üyesi veya Yükseköğretim Kurulu ya da TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından Akademi Başkanlığına önerilen adaylar arasından Akademi Konseyince belirleniyor. Türkiye Bilimler Akademisi’nin ulusal ve uluslararası üniversitelerden 71 şeref üyesi bulunuyor.