Türkçe adı Uluslararası Edebi Gazetecilik Araştırmaları Derneği olan The International Association for Literary Journalism Studies’in bu yılki David Abrahamson en iyi makale ödülü, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özer’e verildi.

Prof. Dr. Özer, ‘20. Yüzyıl Türkiye’sinde Edebi Gazetecilik’ başlıklı makalesiyle uluslararası bir başarıya imza attı. Haber Roman isimli kitabıyla edebi gazeteciliğe giriş yapan Özer, ayrıca layık görüldüğü ödül ile ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:

“Edebi gazetecilik konferansları 2000’li yılların ikinci yarısından beri düzenleniyor. Bu konferanslara 2008 yılında ben de katıldım ve bu alanın Türkiye’de tanıtılması gerektiğini fark ettim. 2013 yılında kitap çıktı. Bazı makaleler yayımlattım. Bunlar arasında Yaşar Kemal, Fikret Otyam, Suat Derviş, Sait Faik Abasıyanık ve Cemal Refik röportajlarıyla Emin Çölaşan’ın Turgut Nereden Koşuyor ve Tanju Cılızoğlu’nun Balyoz isimli yapıtlarının incelemeleri de bulunuyor. Edebi gazetecilik edebiyat hakkında gazetecilik yapmak değildir. Edebi olarak gazetecilik yapmaktır. Bir başka ifadeyle, araştırma ve inceleme ile elde edilen enformasyonun roman diliyle yazılmasını ifade etmektir. Özellikle ABD ve Kanada gibi Kuzey Amerika ülkeleriyle İngiltere’de başlayan edebi gazetecilik çalışmaları günümüzde dünyanın dört bir yanına yayılmış durumdadır. Bu çerçevede yılların birikimiyle oluşan bir emeğin karşısında almış olduğum bu ödülden dolayı mutlu olduğumu belirtmek isterim.”