Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nimet Yıldırım, edebiyat konusunda iki ülke arasında yapılacak işbirliği ile ilgili Azerbaycan’da önemli görüşmeler yaptı.

24-31 Mayıs 2025 tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen "IV. Uluslararası Edebiyat ve Kitap Festivali"ne davetli konuşmacı olarak davet edilen Prof. Dr. Nimet Yıldırım hem Bakü Devlet Üniversitesi Doğu Bilimleri Fakültesi’nde hem de kitap festivalinde iki ayrı konferans verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörlüğü ve Bakü Devlet Üniversitesi’nin işbiriğiyle hazırlanan "Nizami Gencevi ve Eserleri" konulu programlar kapsamında Bakü’de bulunan Yıldırım, Büyükelçi Prof. Dr. Birol Akgün, Kültür Ataşesi Prof. Dr. Muhittin Macit ve Yunus Emre Koordinatörü Güven Çolak ile iki ülke arasındaki kültürel ve edebi konulu ilişkilerin geliştirilmesi konusunda önemli görüşmelerde bulundu.

Programlara, Bakü Devlet Üniversitesi Şarkşünaslık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydan Handan, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şahin Yusifli, Yunus Emre Enstitüsü Bakü Koordinatörü Güven Çolak, Enstitü görevlileri, Milletvekili İsmet Hanım Memmedova, Bakü Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı. Burada; Bakü Üniversitesi ve Doğu Bilimleri Fakültesi yetkilileri ile Fars Dili ve Edebiyatları arasında yapılabilecek işbirliği konusunda da önemli görüşmeler gerçekleştirildi.

Yıldırım, ayrıca Azerbaycan Milli İlimler Akademisi ile Nizamişünaslık Merkezi’ni de ziyaret ederek yetkililer ile görüştü. Akademide yazar, şair ve Azerbaycan Millî Meclisi Üyesi Sabir Rüstemhanlı’nın 15 ciltlik külliyatının yayınlanması dolayısıyla Bilimler Akademisi Kütüphanesi’nde düzenlenen tanıtım töreninde ve ardından verilen ziyafete katıldı. Bu toplantıda Azerbaycan’ın önceki başbakanı Hasan Hasanov, Prof. Dr. Nizami Caferov, Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rızayev ve Bilimler Akademisi başkanlığının yanı sıra birçok etkin görevde bulunan Prof. Dr. İsa Habipbeyli ile de iki ülke edebiyatları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.