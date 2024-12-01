Türkiye’nin önde gelen akademisyenlerinin katıldığı İnflamasyona ve Ağrıya Bakış Sempozyumu Balıkesir de 100 katılımcının katılmasıyla yapıldı. Sempozyumda Prof. Dr. Nilay Şahin, “Bazen iltihapların altından farklı romatolojik veya iç organlara ait hastalıklar çıkabilir” dedi.

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilay Şahin, Dahiliye Öğretim üyesi Doç Dr Hacer Şen ve İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Geriatri Anabilim Dalından Prof. Dr. Mehmet Akif Karan, artık günümüzde hastalara ve hastalıklara tek bir pencereden değil de bütüncül olarak bakılması, her yönüyle hastaların değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Nilay Şahin, “Bazen iltihapların altından farklı romatolojik veya nörolojik hastalıklar çıkabilir”

Balıkesir Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilay Şahin, iltihabın pek çok kas-iskelet sistemi sorununa yol açarak insan sağlığını çok olumsuz yönde etkilediğini, yaşam kalitesini bozarak günlük yapılması gerek işlerin hastalar tarafından yapılamadığı için hayatın çok sıkıntılı hale geldiğini vurguladı.

Prof. Dr. Şahin, vücutta bazen kendiliğinden oluşan bazen de bir enfeksiyon ardından gelişen iltihabın büyük sıkıntılara sebebiyet verebileceğini belirterek, "Bazen iltihapların altından farklı romatolojik veya nörolojik hastalıklar çıkabiliyor. Bu nedenle öncelikle hastanın vücudunda neden iltihap olduğunu tespit etmeliyiz. İşte bu nedenle hastalığa erken dönemde müdahale etmek ve hastayı her yönüyle değerlendirerek tedaviye almak önemlidir. İltihapların çok çeşitli tedavi şekilleri vardır ve özellikle romatoloji, genel dahiliye, geriatri ve fizik tedavi gibi farklı branşların bazen ortak bir değerlendirme ile bu hastalığa yaklaşımı tedavi başarısını arttıracaktır" dedi. Ve sözlerine şöyle devam etti “İşte bu düşüncelerle çıktığımız yolda düzenlenen İnflamasyona ve Ağrıya Çok Yönlü Bakış Sempozyumu yaklaşık 100 katılımcı ile gerçekleştirildi”

Alanında uzman genel dahiliye, geriatrist, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve romatoloji uzmanları, akademisyenler ve asistanlar, sivil toplum kuruluşları sempozyumuma çeşitli düzeylerde katkı sağladı.

Tıp Fakültesi Fırat Yılmaz Çakıroğlu Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, inflamasyon ve ağrıya ilişkin güncel yaklaşımlar, alanlarında uzman isimlerin katılımlarıyla ele alındı. Sempozyum açılışına Balıkesir Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Özgen Şafak, Başhekim yardımcıları Doç. Dr. Süha Seren ve Doç. Dr. Bülent Atik’de destek vermiştir.

Sempozyum başkanlığını Fizik tedavi ve rehabilitasyon anabilim dalından Prof. Dr. Nilay Şahin ve iç hastalıkları anabilim dalı başkanı Doç. Dr. Hacer Şen’in yaptığı toplantıya Türkiye’nin farklı illerinden Hocalar da konuşmacı ve oturum başkanı olarak katılım sağladı.