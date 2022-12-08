Van Valiliği ve büyükşehir belediyesinin daveti üzerine kente gelen eğitimci-yazar Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, öğretmenlere konferans verdi.

Van Valiliği ve büyükşehir belediyesinin daveti üzerine kente gelen eğitimci-yazar Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, öğretmenlere konferans verdi.

Van Valiliği ve büyükşehir belediyesi tarafından Evliya Çelebi Uygulama Oteli Konferans Salonunda sınıf öğretmenlerine eğitimci-yazar Prof. Dr. Necati Cemaloğlu tarafından ‘Lider Öğretmen’ konulu konferans verildi. Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, öğretmenlere dünyadaki ve ülkemizdeki mevcut eğitim yöntemleri ile ilgili bilgiler vererek, eğitimde vizyonun felsefesini ve gerekliliğini anlattı. Öğretmenlik hayatından örnekler vererek konuşmasını sürdüren Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, 35 yıllık öğretmenlik hayatında hiçbir derse geç girmediğini söyledi. Öğrencilerin gelişiminde hem ailelere hem de öğretmenlere büyük sorumluluklar düştüğünü ifade eden Cemaloğlu, aileler ve öğretmenlerin öğrenciler için baş model niteliğinde olduğunu söyledi.

3 gün 6 oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan konferanslar, 10 Aralık 2022 tarihine kadar Evliya Çelebi Uygulama Oteli Konferans Salonunda sürecek. Düzenlenen konferansa Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Recep Türk, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.