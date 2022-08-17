Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek hizmet binası olan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nde, hazırlanan 30 yataklı Çocuk Palyatif Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek hizmet binası olan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nde, hazırlanan 30 yataklı Çocuk Palyatif Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ek hizmet binası Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nde hizmet verecek olan ve İstanbul’da ilk olma özelliği taşıyan, 30 yataklı Çocuk Palyatif Merkezi’nin açılışı yapıldı. Açılış programına İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Başhekimi Gökhan Tolga Adaş ile birlikte Yazar Cemalnur Sargut ile AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı Tülin Mazlumoğlu Kestane, hastane yetkilileri ve doktorlar katıldı. Açılış programında konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, İstanbul’da erişkinler için 28 palyatif bakım merkezi bulunduğu söyledi. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Başhekimi Gökhan Tolga Adaş ise hastanede bir ilk olduğunu ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Küçük çocuklarımıza hizmet edecek 30 yataklı bir ünite"

İstanbul’da çocuk palyatif bakım merkezinin ilk kez açıldığını dile getiren İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Hem de buranın yapılanmasında 2 de bağışçımız oldu. Gerçekten özellikle bakıma ve tedaviye muhtaç küçük çocuklarımıza hizmet edecek 30 yataklı bir ünite. Çocukların hem psikolojisine, aileyle burada kalmalarını sağlayacağız. Hastane, biliyorsunuz Covid-19 te Türkiye’ye örnek olmuş bir hastane. Yaklaşık 60 günde Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kurulmuş, milletimize hizmet eden bir hastaneydi. Şimdi de hizmetlerine yeniden devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Bu hastanede bir ilki yaşatmak ve yaşamak çok güzel"

Bu hastanede bir ilki yaşatmanın çok güzel olduğunu dile getiren Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Başhekimi Gökhan Tolga Adaş, "İl Sağlık Müdürümüz gerekli bilgiyi verdi. Tabi buranın önemi çok kısa bir sürede Cumhurbaşkanımız tarafından açılması ve çok büyük hizmetler vermesi. Bu hastanede bir ilki yaşatmak ve yaşamak çok güzel. Sağlık çalışanlarımızla beraber İnşallah hayırlı bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir yerde hizmet etmek vesilesi doğdu"

Hayatını kaybeden babası Ömer Faruk Sargut adına bağış yaptığını belirten Yazar Cemalnur Sargut, "Böyle bir yerde hizmet etmek vesilesi doğdu. Biz müteşekkiriz. Başhekim beyefendiye özellikle müteşekkiriz. Hanımefendinin babasına da rahmetler diliyoruz. Beraber ismimizin yazılması da bir lütuftur diyoruz. İnşallah çok güzel hizmetlere devam edelim ve daha çok faydamız olsun" şeklinde konuştu.

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Babası Recep Mazumoğlu için bağış yapan AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı Tülin Mazlumoğlu Kestane ise, "Babam bu devlete 3 tane evlat yetiştirmek için hayatını adayan bir kişiydi. Bizde devletimize, milletimize hizmet için onun adına böyle bir bağışı ailecek yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.