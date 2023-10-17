TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Bilim Erzurum yatırımından ötürü Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’den övgüyle bahsetti.

Hafta sonunu kentte geçiren Prof. Dr. Mandal, Bilim Erzurum’da temas ve incelemede bulundu, öğrencilerle bir araya geldi. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin’in de eşlik ettiği ziyarette TÜBİTAK Başkanı Mandal, sınavlar sonucu seçilmiş ve üç yıl boyunca sürekli eğitim alacak olan DENEYAP öğrencilerinin durumları hakkında da bilgi aldı. Prof. Dr. Mandal, bizzat hem lise, hem de ortaokul sınıflarına girerek öğrencilerle sohbet etti, gençlere TÜBİTAK’ın vermiş olduğu teşvik ve desteklerden bahsetti. Prof. Dr. Mandal ayrıca, bilim yatırımlarından ötürü Başkan Mehmet Sekmen’i tebrik etti.

Mobil Oyun Akademisi’ne Yoğun İlgi

Türkiye’de ilk kez Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte kurulan “Mobil Oyun Akademisi” adlı eğitim programının kayıt süreci başladı. Bu akademi ile 15-35 yaş arası kişiler sıfırdan bir bilgiye sahip olsalar bile alacakları eğitim ile bir oyun gelişiriticisi olabilecekler. Yazılım, kodlama ve oyun altyapısı ile ilgili pek çok eğitimin verileceği akademi yoğun ilgi gördü. Başvuruları 13 Ekim’de biten akademinin eleme, seçme ve kayıt süreci de başladı. Kursu başarı ile bitirenlerin istihdam edilebilmesi için bitirme ödevi niteliğinde olan savunma sanayi oyunu ile Türkiye’nin önemli savuma sanayi şirketleri ile kursiyerler bir araya getirilecek. Öte yandan T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ile TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, Bilim Erzurum’u ziyaret etti. Düzenli bir şekilde ilerleyen atölye eğitim faaliyetlerini yerinde inceleyen misafirler, derslere girerek hem öğrencileri dinledi hem de onlarla sohbet etti.

TEKNOFEST yarışmalarına katılım noktasında teşvik amaçlı olan bu sohbetler öğrencilerin de dikkatini çekti.