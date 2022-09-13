İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, daha çok Orta Avrupa’da Ukrayna, Macaristan ve Romanya gibi ülkelerde görülen Ragweed poleninin artık Karadeniz Bölgesi’nde de görülmeye başlandığını söyledi.

İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, daha çok Orta Avrupa’da Ukrayna, Macaristan ve Romanya gibi ülkelerde görülen Ragweed poleninin artık Karadeniz Bölgesi’nde de görülmeye başlandığını söyledi.

Prof. Dr. Ali Kutlu, “Ragweed poleni son derece güçlü bir alerjendir. Orta Avrupa’da bu bitkinin ortaya çıktığı bölgelerde insanların bazen çare olarak köylerini terk ettiği, belediyelerin park ve bahçelerle uğraşan birimlerinin alarma geçtiği bilinmektedir. Bu nedenle ülkemizde de bu polenin yayılımının takip edilmesi, bitkinin sorumlu birimlere tanıtılarak alınacak bazı önlemlerle yayılmasının yavaşlatılması gerekmektedir” dedi.

Polenlerin bitkilerin üremesini sağlayan, duyarlı insanlarda göz ve burunda akıntı ve kaşıntıya, sinüzite, astım atakları ve öksürüğe yol açan önemli alerjenler olduğunu söyleyen Medical Park Ordu Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, uyarılarda bulundu.

Bahar aylarını eziyete çevirebilir

Polen alerjisinin tedavi edilmezse bahar aylarını eziyete çevirebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Ali Kutlu; “Ağaç polenleri genelde şubat ortasında başlayıp mayıs başına kadar, çimen ve tahıl polenleri ise mart ortasında başlayıp haziran sonuna kadar şikâyetlere yol açar. Bazıları son derece önemli bir alerjen olan yaban otu polenleri ise geç yaz ve sonbahar aylarında, sıcak bölgelerde ise yıl boyunca yakınmalara yol açar. Bu bitkilerin başında Ragweed (Ambrosia Artemisifolia) gelmektedir. Ragweed poleni son derece güçlü bir alerjendir. Orta Avrupa’da bu bitkinin ortaya çıktığı bölgelerde insanların bazen çare olarak köylerini terk ettiği, belediyelerin park ve bahçelerle uğraşan birimlerinin alarma geçtiği bilinmektedir” diyerek ülkemizde görülmeye başlayan Ragweed alerjisi ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Polen alerjisi şikâyetlerinde artış var

Karadeniz bölgesinde sonbahar aylarına girildiğinde normalde polen alerjisine yönelik şikâyetlerin oldukça azaldığını söyleyen Prof. Dr. Ali Kutlu; ancak bu yıl bölgemizde temmuz ortasından itibaren polenlerle ilgili alerjik şikâyetleri yoğunlaşan çok sayıda hastaya rastlamaya başladıklarını söyledi.

Göçmen kuşlardan yayılabilir

Prof. Dr. Ali Kutlu, bu hastaların deri testlerinde Ragweed (üzüm otu, arsız zaylan) isimli, normalde Karadeniz’de olmadığı düşünülen, arsız ve hızlı yayılan bir bitki türüne karşı duyarlılığın olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Geçmişte deri testinde Ragweed pozitifliğine çok nadir rastlardık ve bu kişilerin de daha önce farklı coğrafyalarda bulunmaktan dolayı veya çapraz duyarlılık dediğimiz antijenik benzerlik gösteren bitkilere karşı oluşan alerji nedeniyle raslantısal duyarlılıklarının olduğunu düşünmekteydik.Bölgemizde çalışan diğer alerji uzmanlarıyla görüştüğümde benzer gözlemlere sahip olduklarını gördüm. Normalde Kuzey Amerika kıtası için çok önemli ve yaygın bir alerjen olan Ragweed, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra yoğun nakliye faaliyetleriyle Avrupa’da yayılmaya başladığını bildiğimiz bir bitki. Özellikle Macaristan, Romanya ve Ukrayna olmak üzere Orta ve Doğu Avrupa’da Temmuz ayından itibaren Ekim sonuna kadar atmosferde ciddi yoğunluğa ulaşıp toplumun büyük kesiminde alerjik şikâyetlere yol açmaktadır. Bu bitkinin yayılmasında göçmen kuşların da rolü olduğu düşünülmektedir.”

Atmosferde yüzlerce kilometre yol alabilirler

Polenlerin atmosfer yoluyla yüzlerce kilometre yol alabildiğini söyleyen Prof. Dr. Ali Kutlu; “Özellikle Ukrayna üzerinden ülkemizin Kuzey-Batı sahillerine bu polenlerin az da olsa ulaştığı biliniyordu. Trakya ve Batı Karadeniz atmosferinde, hatta Ankara’da bile son 10 yıldır bu polen düşük yoğunlukta gösterilmesine rağmen ülkemizde yerleşik bir bitki olmaya başladığının gösterilmesi İstanbul ve Düzce’de çok yakın zamanlarda yapılan çalışmalar sonucu olmuştur. Ragweed poleni son derece güçlü bir alerjendir. Orta Avrupa’da bu bitkinin ortaya çıktığı bölgelerde insanların bazen çare olarak köylerini terk ettiği, belediyelerin park ve bahçelerle uğraşan birimlerinin alarma geçtiği bilinmektedir” diye konuştu.

Toplumu bilinçlendirmek önemli

Ragweed poleninin Karadeniz’de önemli ölçüde yayılım göstermeye başladığının altını çizen Prof. Dr. Ali Kutlu; “Eğer bu hızda yayılmaya devam ederse önümüzdeki 10 yıl içinde özellikle Trakya, Karadeniz, Kuzey Anadolu Bölgelerinin en önemli alerjeni haline gelerek ev tozu akarlarının bile önüne geçecektir. Bu arsız bitkinin yayılmasını önlemek çok mümkün değil gibi görünmekle birlikte yayılımının takip edilmesi, bitkinin sorumlu birimlere tanıtılarak alınacak bazı önlemlerle yayılmasının yavaşlatılması mümkün olabilir. Bu yeni alerjen kaynağı hakkında başta hekimler olmak üzere tüm halkımızın bilgilendirilmesi gerekmektedir” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.