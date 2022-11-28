İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, D vitamini eksikliğinin ’halk sağlığı problemi’ haline geldiğini söyledi.

İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, D vitamini eksikliğinin ’halk sağlığı problemi’ haline geldiğini söyledi.

Medical Park Ordu Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, güneşin sıklıkla yıl boyunca kendini gösterdiği bölgelerde bile D vitamini eksikliğinin yaygın olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ali Kutlu, “Bu nedenle birçok ülkede gıdalar yoluyla D vitamini desteği koruyucu sağlık hizmetlerinin bir parçasıdır” dedi.

“Küresel çapta eksikliği görülen bir vitamin”

“D vitamini dışarıdan ancak küçük bir kısmını alabildiğimiz, büyük bölümü deriden güneş ışınları vasıtasıyla oluşturulabilen bir maddedir” diyen Prof. Dr. Ali Kutlu, şu bilgileri verdi:

“D vitamininin son yıllarda yüzlerce geni etkilediği tespit edildi. Etkileri hakkında sürekli yeni şeyler öğreniyoruz. Gıdalardan yeterli miktarda D vitamini alınamadığı ve güneşten yeterince yararlanılamadığı için dünya nüfusunun neredeyse yarıdan fazlasında D vitamini eksikliği vardır. Ülkemizde ise bu oranın yüzde 70’lere ulaştığı gösterilmiş. Küresel çapta bir D vitamin eksikliği olduğunu söyleyebiliriz. Güneşin sıklıkla yıl boyunca kendini gösterdiği bölgelerde bile eksikliği yaygındır. Bu nedenle birçok ülkede gıdalar yoluyla D vitamini desteği koruyucu sağlık hizmetlerinin bir parçasıdır.”

Bağışıklık sistemini destekliyor

D vitamininin bağışıklık sisteminde en önemli destekleyicilerinden biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ali Kutlu, şöyle devam etti:

“D vitamininin hücre zarının korunması, hormon ve kolesterolsentezi, kemik sağlığını desteklemeye kadar birçok görevi vardır. D vitamini bağışıklık sisteminin en önemli destekleyicilerinden biri olup düzgün çalışmasında rol oynar. Bağışıklık sistemi hücreleri üzerinde D vitamini reseptörleri bulunmaktadır. Covid salgını boyunca viral enfeksiyonlarda önemli rolünün olduğu gösterilmiştir.”

Kanserle savaşta etkin rol oynuyor

D vitamininin kas gelişimini desteklediği ve fiziksel gücü artırdığını söyleyen Prof. Dr. Ali Kutlu, “D vitamininin de anti inflamatuar etkinliği olduğu birçok çalışmayla ortaya konmuştur. Vücudumuzun kanserle savaşında da gereklidir. D vitamini düşüklüğü olanlarda meme, prostat, kolon kanseri oranlarının 3-4 kat yüksek olduğunu gösteren çalışmalar vardır. D vitamini eksikliğinde adale, vücut ve kemik ağrıları, kronik yorgunluk hissi, uyku ve psikiyatrik bozukluklar, saç kaybı, yaraların iyileşmesinde gecikme, kalp hastalıkları riskinde artış, tekrarlayan enfeksiyonlar ortaya çıkabilir. D vitamini eksikliğiyle kalp krizinden ölüm, kalp yetmezliği, kalp damar hastalıkları ve yüksek tansiyon arasında ilişki gösterilmiştir” şeklinde konuştu.

Çocuklarda geç yürümeye neden olabilir

Özellikle hızlı büyüme gelişmenin gözlendiği çocukluk çağında oluşan D vitamini eksikliğinin etkileri yetişkinlere göre daha ağır sonuçlandığının altını çizen Prof. Dr. Ali Kutlu, “D vitamini eksikliği nedeniyle küçük çocuklarda yürüme gecikmesi, kas güçsüzlüğü, göğüs kafesi ve kemik şekil bozuklukları, bacaklarda eğrilik gelişebilmektedir. Yaşlılarda D vitamini eksikliğinin daha sık görülmektedir” açıklamasında bulundu.

Doktor tavsiyesi ile tüketilmeli

Özellikle saat 10.00 ile 15.00 arasında kollar ve bacaklar güneş ışığına temas edecek şekilde haftada 3-4 kez 10-15 dakika (esmer tenli ve şişmanlarda 30 dakika) kremsiz güneşlenme en uygun güneşten yararlanma şekli olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Ali Kutlu, “Camdan ultraviyole B ışınları geçmediği için cam arkasından güneşlenme D vitamini yapımı için etkili değildir. D vitaminin fazlası A, E ve K vitaminleri gibi vücutta depolanıp toksik etkilere yol açabilir. Bu nedenle ölçülü bir vitamin takviyesi ve tedavinin bir doktor tavsiyesiyle uygulanması uygundur” diye konuştu.