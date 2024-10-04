Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlık görevinde değişim yaşandı. Dekan Vekili olarak görev yapan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, görevini Prof. Dr. Murat Kul’a devretti.

Dekanlık makamında düzenlenen devir teslim törenine, Rektör Türkmen’in yanı sıra üniversite üst yönetimini temsilen Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Prof. Dr. Mahir Kadakal ve Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Dekanlar, Meslek Yüksekokulu Müdürleri ile Genel Sekreter Nazmi Karabulut katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, “Görev yaptığım süre boyunca, üniversitemizin spor yönetimi alanında ülkemize örnek teşkil edecek projeler geliştirdik. Bu projelerin en önemlisi olan ‘Şampiyonların Üniversitesi’ projesi ile genç sporcularımıza sağladığımız desteklerle ulusal ve uluslararası arenada başarılı sonuçlar aldık. Yeni dekanımıza bu bayrağı devrederken, sürdürülebilir başarılarımızın artarak devam edeceğine inancım tamdır.” şeklinde konuştu.

Görevi devralan Prof. Dr. Murat Kul ise Rektör Türkmen’e teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Bayburt Üniversitesinin spor yönetimi vizyonunu daha da ileriye taşımayı hedeflediğini vurguladı. Kul, “Üniversitemizin spor bilimlerinde kazandığı ivmeyi daha da yukarıya taşıyacak stratejiler geliştirmeye devam edeceğiz. ‘Şampiyonların Üniversitesi’ projesi ve başarıda istikrarın sürdürülmesi, fakültemizin ana hedefleri arasında yer alıyor. Önümüzdeki süreçte, Üniversitemizin sporcularına, akademik ve fiziki imkânlarına yönelik gelecek ve kariyer yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” dedi.

Çiçek takdimi ile sona eren törenin ardından yeni dekan ve üniversite yönetimi, fakültenin gelecek dönem projelerini değerlendirmek üzere toplantıya geçti.