İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Üniversitesi Rektörü ve İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumali Kınacı, “Buradaki analiz sonuçlarına baktım, riskli hiçbir şey yok. Sadece toprağın suya karıştığını düşünün, öyle bir durum var” dedi.

6 Şubat depremleri sonrası bulanık aktığı için içilmemesi yönünde uyarılar yapılan Malatya’daki içme suyu ile ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı’ndan Malatyalıları rahatlatan açıklama geldi.

Memleketi olan Malatya’ya gelen Prof. Dr. Kınacı, kentin içme suyunun çıktığı Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi’ndeki tesisleri inceledikten sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Mert’i ziyaret etti.

“Jeolojik hareketler suyun bulanmasına neden oluyor”

Burada kentin içme suyu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kınacı, Malatya’nın suyunun aslında riskli bir su olmadığını kaynak suyu olduğunu söyledi. Kaynağın Yeşilyurt’taki dağların altından geldiğini ve son yaşanan depremlerle birlikte jeolojik formasyonlardaki hareket sonucu suyun bulanıklaştığını ifade eden Kınacı, “Buradaki analiz sonuçlarına baktım, riskli hiçbir şey yok. Sadece toprağın suya karıştığını düşünün, öyle bir durum var. O da belli bir süre sonra kendiliğinden yok olacak. Artçı depremlerle de olsa bulanıklık devam edebilir” diye konuştu.

Sudaki analizlerde ağır metaller olan arsenik, bor, bakır ve katminyum gibi oranların limitin çok altında olduğunu ve paniklenilecek bir durumun söz konusu olmadığını da belirten Prof. Dr. Kınacı, “Burada sadece bulanıklık meydana getiren toprak diyelim halkımızın anlayacağı dille. Burada bir formasyon var. Bununda çöktürülmesi halinde evde mesela çöktürülse bu çok rahatlıkla içilebilir bir su haline gelir. Orada bir problem yok. Buradaki analizi yapılan parametrelere de baktım onlarda yeterli uygun parametreler. Bir kere organik kirletici yok. Organik kirletici olmaması çok önemli. Organik kirletici olmayınca aslında dezenfeksiyonda da panikleyecek bir durum yok. Yani kloru bile azaltmak mümkün. Bir süre sonra zaten sabırla su zaten kendi şeklini alacak. Rahatlıkla içilebilir, kullanılabilir bir su kalitesi mevcut. Buradaki suyun kalitesi ile ilgili yapılan çalışmalarda sürekli takip edeceğiz” şeklinde konuştu.

“İlave arıtmaya ihtiyaç yok, gereğinden fazla emniyetli davranılmış”

Gündüzbey Kaptaj kaynağının arıtmaya ihtiyacının olmadığını da kaydeden Prof. Dr. Cumali Kınacı, şu ifadeleri kaydetti:

“Herhangi bir acil önlem alınması gerekirse o konudaki görüşlerimizi de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a ileteceğim. Şimdi arıtma ile ilgili suyun arıtılması ile ilgili konularda gündeme geliyor. Mevcut su kalitesi daha önceden de bildiğimiz üzere aslında kaynak suyu. Kaynak suyunun ilave bir arıtmaya ihtiyacı yok normalde. Ama burada emniyetten sürekli klor verildi. Bana göre gereğinden fazla emniyetli tarafından kalındı, klor verildi. O klora da o kadar gerek yok. Ama dediğim gibi belli bir süre sabredilecek, ondan sonra herhangi bir arıtmaya ihtiyaç kalmadan suyu kullanacaklar.”