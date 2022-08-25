Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde yüzde 30’a varan indirim olduğunu, vatandaşların söylentilere takılmamasını istedi.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde yüzde 30’a varan indirim olduğunu, vatandaşların söylentilere takılmamasını istedi.

Ülke genelinde bin 400 şubesi bulunan Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinin tüketiciyi koruma adına ürünlerinde yüzde 30’a varan indirimleri gerçekleştirmesinin ardından bazı marketlerde de indirimler olduğu gözlendi.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerindeki ürünlerin fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kılıç, “Son zamanlarda ülkede ciddi bir gündem olan Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri bir inisiyatif alarak özellikle temel gıda ve besin maddelerinde daha sonra bunu genişleterek temizlik maddelerinde ve çok kullanılan sarf malzemelerde de indirim başlattı. Bazı ürünlerde yüzde otuzlara kadar indirimin meydana geldiğini, sahaya yansıdığını görüyoruz. Ama bazı ürünlerde yüzde 30 indirim yapma şansınız yok çünkü neticede bunun da bir maliyeti var. Vatandaş şimdi marketlere gittiği zaman bize şöyle geri dönüyor; “Efendim Tarım Kredi Kooperatifi Marketinde bir ürün 20 liraysa başka marketlerde de 20 lira civarında” diyor. Biz tam da bunu yapmaya çalışıyoruz. Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri olmazsa diğer marketler zaten resmi kuruluş olan Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinin fiyatlarını takip ediyor. Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri yarın hangi ürünü ne kadara satacağını deklere ediyor, sayfasında yayınlıyor. Diğer marketlerde zaten bunu görüyorlar, bunlar özel sektör olduğu için hızlı karar alma kapasiteleri var, anında Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerine göre fiyatlarını ayarlıyorlar. Hatta bazen birkaç kuruşta aşağıda yazıyorlar ki gidip de dolaşıp, değerlendirme yapan vatandaşa daha ucuz ürün sattıklarını yansıtıyorlar. Biz de zaten şu marketteki ürün Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinden daha ucuz dedirtmeyi hedefliyoruz. Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri; “Benden yüksek satma, benimle aynı veya benden düşük sat” diyor. Bunu yapabilirsek Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri gayesine ve amacına tüketici adına ulaşmış olacak” dedi.

Türkiye genelinde bin 400 Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri bulunduğuna dikkat çeken Kılıç, “Karşı cephenin fırsattan yararlanıp da tüketicinin cebinden fazla para almaya çalışanların 30-40 bin marketi var. Tarım Kredi Kooperatifi bin 400 marketiyle burada bir fiyat dengesi oluşturmaya çalışıyor ve şükürler olsun ki bunu başardı. Dikkat edin Cumhurbaşkanımız vatandaşımıza dedi ki; “Yakında bu marketler de Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinin fiyatlarına ayak uyduracaklar” uydurmaya başladılar. Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinin bu müdahaleleri yapmadığını, sahada olmadığını düşünün bu fiyatlar emin olun gördüğünüzün çok üzerlerinde seyredecekti. Ayrıca kendi aralarında nasıl anlaştıklarını, süreçlerde fiyatları nasıl belirlediklerini de biliyorsunuz, tespit de edildi, cezalandırıldı ve cezalandırılmaya da devam ediliyor. Dolayısıyla bizim burada yapmak istediğimiz şu değildir; “Türkiye’de bütün ürünü Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri satacak ve bunu da son derece ucuz fiyattan satacak” iddia o değil. Elbette diğer marketler tedarikçidir, işlerini yapsınlar, kendi paralarını da hakkıyla kazansınlar. Ama fahiş fiyat, stokçuluk oluşturmasınlar, hak etmediklerini kazanmasınlar hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur etmesinler. Vatandaşlarımızın söylentilere takılmamasını rica ediyorum, ben an an, dakika dakika fiyatları bütününde izleyen birisiyim. Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinin yarınki indirimini duyduklarında diğer marketlerin fiyatları nasıl indirdiklerini görüyorum. Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinin bu müdahalesi kesinlikle tüketiciyi korumaya yönelik müdahaledir, sahada karşılığını bulmuştur” diye konuştu.