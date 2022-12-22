Rodos İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Türklere karşı Rodos ve İstanköy’de asimilasyonun ötesinde ‘kültürel soykırım’ uygulandığını söyledi.

Rodos İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Türklere karşı Rodos ve İstanköy’de asimilasyonun ötesinde ‘kültürel soykırım’ uygulandığını söyledi.

Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos seferinin 500’üncü yılı nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde “Rodos ve Onikiada’da Türk Varlığının 500’üncü Yılı” başlıklı bir sempozyum düzenlendi. Türk Tarih Kurumu ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen sempozyumda konuşan Rodos İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, “Bir kültürel soykırım uygulanmaktadır Rodos ve İstanköy’de Türklere karşı. Bu kültürel soykırımı gerçekleştirmek için çeşitli yöntemler uygulanmaya başlandı. Bunların en önemlisi kültür ve eğitim politikalarıdır. Rodos ve İstanköy’de iki dille birlikte Türkçe öğrenim gören okullar 1972 yılından itibaren kapatılmıştır. Türk okullarının kapatılması adalarda kültürel kimliği korumada zor durumda bırakmıştır. Günümüzde Türk çocuklarımız Yunanistan’ın devlet okullarına gidebilmekte, ancak din derslerinden muaf tutulmalarına karşın kendi dinlerini de öğrenme haklarından mahrumlardır. Çünkü burada bir ikilem yaşanmaktadır. Bir yandan Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Türkleri Türk olarak kabul etmiyorsunuz, Müslüman kabul ediyorsunuz ama kendi dinlerini öğrenme haklarından da mahrum bırakıyorsunuz. Rodos ve İstanköy Türklerinin kültürel kimliğinin korunması konusunda hak aramaları Yunanistan’da mümkün değildir. Korku kol gezmektedir. Türkler, Türk olduklarını söylemekten kaçınmaktadırlar. Bu nedenle Türkiye’ye göç ederek burada nitelikli öğenim yapan, iş edinen adalı Türklerin kurmuş olduğu derneğimiz Rodos İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin birinci amacı adalardaki soydaşlarımızın kültürel kimliğinin korunması için çalışmalar yapmak” dedi.

Üniversiteye bağlı Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu’nda iki gün sürecek sempozyuma Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin ve Rodos İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı ve Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu katıldı.