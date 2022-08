Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya, Kovid’in sadece biraz hız kestiğini salgının tam olarak ortadan kalktığını söylemenin doğru olmadığını belirterek yakın dönemde virüslere karşı daha güçlü aşıların üretim noktasına geldiğini ve aşılardan beklenen yararın yan etkilerinin çok çok daha ötesinde olduğunu söyledi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya, Kovid’in sadece biraz hız kestiğini salgının tam olarak ortadan kalktığını söylemenin doğru olmadığını belirterek yakın dönemde virüslere karşı daha güçlü aşıların üretim noktasına geldiğini ve aşılardan beklenen yararın yan etkilerinin çok çok daha ötesinde olduğunu söyledi.

Son haftalar ve aylar içerisinde de vaka sayılarında bir tırmanış durumunun söz konusu olduğunu belirten Kaya, "Vaka sayılarında azalma vardı evet ama biliyoruz ki buna paralel olarak ta aynı zamanda bizde de belli bir rehavet süreci oldu. Test sayılarında da azalmaya gidildi tanı konulma olasılığı ve oranları da düşmüş oldu. Son haftalar ve aylar içerisinde de vaka sayılarında bir tırmanış durumu söz konusu bunu zaten biliyoruz ilan edilen veriler de bunu gösteriyor. Rehavetin yansımaları sanki salgın tamamen bitmişçesine mikrop ortadan kalkmışçasına bir düşünce ve bir rahatlık bu noktaya ulaşmadaki önemli faktörlerden biri. Yine korunmadaki en temel tedbir olan maske kullanımının toplumda büyük oranda azalmış olması gibi faktörler vaka sayılarını yeniden tırmanışa geçmesinde büyük etken” dedi.

"Aşılar bize güven hissiyatı oluşturdu"

Salgında en avantajlı bölümün aşılanma olduğuna dikkat çeken Kaya, “Salgının ilk aşamalarına göre avantajlı olduğumuz bir taraf belki aşılanma durumları. Artık aşıların belli oranda ülke genelinde de uygulanmış olması. Tabi ki yine de çok istendik ve dört dörtlük yeterli bir düzeyde yapıldığını söylemek mümkün değil. O aşılama bize de belli güven hissiyatı açıkçası oluşturdu. Vücut immilütesini belli noktalara getirdi birçok birey için ama yine de aşıların koruyuculuğunun süreklilik durumunun söz konusu olmadığını biliyoruz. Ve bunların zamanla azalması özellikle rapel yani hatırlatma dozlarının uygulanması gerektiğinin de altını çizmek isterim. Dolayısıyla yapılması gereken en önemli şey bu salgının tam olarak bitmediğini, hatta otoriteler içinden geçtiğimiz günlerde bunu yeni bir dalga olarak nitelendiriyorlar. Bu süreçte maske gibi hijyen, sosyal mesafe gibi bir takım önlemlerin unutulmaması gerektiğini gündemde sıcak olarak hatırlanması ve uygulanması gerektiğini belirtmek isterim. Aşılanmanın çok önemli olduğunu özellikle de ileri yaş, altta yatan eşlik eden hastalığı olan bireyler kronik hastalığı olan bireylerde veya immün sistemi baskılayıcı durumları olan bireylerde de hatırlatma dozlarını mutlaka yapılması gerektiğinin altını çizmek isterim” şeklinde konuştu.

“BA4-5 gibi varyantlara karşı etkinlikli aşılar üretim noktasına geldi"

Özellikle BA4-5 gibi varyantlara daha güçlü etkinlikli aşıların üretim noktasına geldiğini kaydeden Kaya, “Son dönemlerde varyant virüsün alt bazı varyantlarının farklı klinik bulgularla seyredebildiğini ve bunların bu alt varyantlara karşı mevcut aşıların yetersiz olduğunu veya etkisiz olduğunu ifade eden görüşler veya söylemler olabiliyor özellikle halk arasında bunların yaygın olduğuna dönem denem şahit oluyoruz. Mevcut aşılar bu varyantlara karşı hiç etkisiz demek zaten son derece yanlış bir yaklaşım olur. Sonuç itibariyle vücudumuz aşı olmakla bu virüsü bir kere tanımış oluyor. Ama virüs zaman içinde mutasyona uğrayıp şekil değiştirebiliyor değiştirecektir de belki daha farklı varyantlarla karşılaşma olasılığımız her zaman söz konusu olabilir. Ama aşılı olan bir birey aşısız olan bir bireye göre her zaman en az birkaç sıfır bu savaşta önde olacaktır. Yakın dönemlerde biraz daha fantastik koruma ve sonuçlar elde edebilmek açısından bunlar üzerinde de çalışılıyor varyant virüslere karşı da daha güçlü etkinlikli özellikle BA4-5 gibi varyantlara daha güçlü etkinlikli aşılar üretim noktasına gelmiş durumda ama bunların piyasaya rutin kullanıma sunulması biraz zaman alacaktır en iyi ihtimalle sonbahar dönemi veya kış aylarını bulabilecektir diye düşünüyorum” diye konuştu.

Kovıd aşılarının beklenen yarar yan etkilerinin çok daha ötesinde olduğuna dikkat çeken Kaya, “Tabi ki her aşının bir takım yan etkileri olabilir kısa dönemli olabilir uzun dönemli olabilir. Ama her zaman aşılamada hele hele kitlesel aşılamada bu tip önemli salgınlarda altın kural şudur; yarar zarar dengesidir her zaman. Şüphesiz ki aşıların şu anda Kovid aşılarından beklenen yarar yan etkilerinin çok çok daha ötesindedir. Bu sebeple mutlaka uygulanmalıdır, yaygınlaştırılmalıdır kitlesel olarak mutlaka belli bir düzeyin üzerinde aşılama oranına ulaşmamız gerekiyor. İleriki boyuttaki bir takım soru işaretleri için de ebetteki biraz daha tabi ki verilerin oturması, toparlanması uzun dönemde biriktirilmesine de ihtiyaç söz konusu olacaktır” ifadeleri kullandı.