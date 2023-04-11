Bunlar da ilginizi çekebilir

Dilovası Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün düzenlediği ‘Ramazan Sohbetleri’ etkinliğine katılan ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde sevenleri ile buluştu. Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın ‘İnsan davranışları, tatlı dille konuşma, sevgi ve hoşgörü’ konulu konuşması misafirler tarafından büyük ilgiyle izlendi. Program sonunda Dilovası Belediyesi Kültür Müdürü Kenan Yılmaz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir adına Karataş’a teşekkür ederek, hediye takdiminde bulundu.

Dilovası Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan Sohbetlerine konuk olan Prof. Dr. Mustafa Karataş, Ramazan’ın manevi iklimine değindi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.