Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde meydana gelen depremin ardından, AİÇÜ’de ve diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören ve Ağrı’ya gelen depremden etkilenen öğrencileri ziyaret etti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde meydana gelen depremin ardından, AİÇÜ’de ve diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören ve Ağrı’ya gelen depremden etkilenen öğrencileri ziyaret etti.

Prof. Dr. Karabulut, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Faruk KAYA, Prof. Dr. Mucip Genişel ve Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai DİN ile birlikte, Ağrı Nezahat Çeçen Kız Yurdu’nda kalan öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Prof. Dr. Karabulut, depremden etkilenen öğrencilere maddi ve manevi destek için her zaman hazır olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında depremden etkilenen öğrencilerden bahar döneminde katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacağını, ücret yatıran öğrencilere ise iade işlemlerinin gerçekleştirileceğini belirten Prof. Dr. Karabulut, “Depremden etkilenen kardeşlerimizin hizmetinde olan Devletimiz, tüm imkânlarını vatandaşlarımız için seferber etti. En kısa sürede kalıcı konutlarımıza kavuşuruz inşallah. Yaşadığımız bu acı olayda da ümidimizi hiç bir zaman kaybetmeyeceğiz. Zor zamanlarda sergilediği örnek yardımlaşma davranışı ile tüm dünyanın gıpta ile baktığı bir millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde yaşanan sıkıntıları hep birlikte aşacağız. Üniversite olarak depremzede vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Öğrencilerimiz, istedikleri zaman bizlere ulaşarak her türlü istek ve taleplerini iletebilirler” diye konuştu.

Öğrencilerin uzaktan öğretim sürecinde de AİÇÜ’nün tüm imkânlarından yararlanabileceğini dile getiren Prof. Dr. Karabulut, “Sadece bu eğitim öğretim döneminde değil, her zaman öğrencilerimize desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Prof. Dr. Karabulut’a dilek ve temennilerini ileten öğrenciler, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerini yalnız bırakmayan Üniversite yönetimine teşekkür etti.