Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, İzmir Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen Aşure Günü etkinliğine katıldı.

Doğada Hayat Var kitabının yazarı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, İzmir Ülkü Ocakları İl Başkanı Soner Erkan Yıldız ile paylaşma ve bereketin simgesi olan Aşure Günü etkinliğine katıldı. Prof. Dr. Karabulut, burada yaptığı konuşmasında “Meşrebi, mezhebi, yöresi ve kökeni ne olursa olsun, Kerbela felaketi Müslüman yüreklerin müşterek matemi, Aşure Günü de bu matemin hem idrak hem de paylaşma günüdür. Kerbela şehitleri hepimizin şehidi, davaları hepimizin davasıdır." dedi.

Prof. Dr. Karabulut, daha sonra İzmir’e yerleşen depremzedeleri ziyaret etti. Karabulut, doğal ortamdan gelen sağlık çalışmaları ve tarımsal üretimin önemini vurguladı.

Prof. Dr. Karabulut, ayrıca Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Çeşme Turizm Fakültesi Dekanı Bilgehan Gültekin ile Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü’yü ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştirdi.