Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Aksaray’da düzenlenen Okul Sporları Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası’nda 15 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan AİÇÜ sporcularını kutladı.

8-9 Nisan 2023 tarihlerinde Aksaray’da düzenlenen Okul Sporları Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası’nda Ağrı’yı temsil eden Taha Burak Duzlu, Yusuf İncekaya, Özcan Dayanmaz, Doğukan Bayat, antrenörleri Spor Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Baykal Karataş, Hüseyin Aktaş ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Fatih Karaoğlan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’u ziyaret etti.

Prof. Dr. Karabulut, sporcuların elde ettikleri başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Başarı geldikçe gençlerimizin hevesi artacaktır. Gençlere verilen destek ve emek hiçbir zaman boşa gitmez” dedi.

Üniversite olarak her zaman spora destek verdiklerini söyleyen Prof. Dr. Karabulut, “Üniversitemizden ve Ağrı’dan başarılı sporcuların yetişmesini sağlamak amacıyla, sporcularımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerimizi devam ettireceğiz. Özellikle engelli kardeşlerimiz söz konusu olduğunda bu desteğimiz daha da artacaktır. Büyük bir başarıya imza atan sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sporculardan yeni başarılar ve şampiyonluklar beklediklerini ifade eden Prof. Dr. Karabulut, “Büyük çaba sarfederek elde ettiğiniz başarı ile Üniversitemizi ve Ağrı’yı gururlandırdınız. Daha fazla çalışıp, başarılarınızı devam ettireceğinize inanıyorum. Emek verdiğimiz zaman başarı da kendiliğinden gelmektedir. Siz başarılı oldukça kendinizi, ailenizi, hocalarınızı, Üniversitemizi ve Ağrı’yı sevindiriyorsunuz. Ulusal ve uluslararası alanlarda başarılarınız devam ettikçe Ülkemizi de sevindireceksiniz” diye konuştu.