Dünyaca ünlü Beyin Cerrahı Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) düzenlenen söyleşi programında öğrenciler ile bir araya geldi.

Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Fakülte Dekanları ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın ev sahipliğinden dolayı Rektör Prof. Dr. Altun’a teşekkür etti. Meslek hayatındaki tecrübelerini paylaşan Prof. Dr. Aydın, öğrencilere de nasihatlerde bulundu. Konuşmasının ardından Prof. Dr. Aydın, öğrencilerden gelen sorulara yanıt verdi.

Etkinliğin sonunda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın’a teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu.