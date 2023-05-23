Öğrenci ve akademisyenlerin bilgi, beceri ve tecrübelerini artırmak için ulusal ve uluslararası çapta birçok eğitimciyi ağırlayan Atatürk Üniversitesi, faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından organize edilen programda Almanya Bremen Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Ingo Eilks, öğrenci ve akademisyenlerle bir araya geldi. Kültür Merkezi Mavi Salonda gerçekleştirilen programda Prof. Dr. Eilks, Makale Tabanlı Doktora Tezleri konulu sunumuyla bilgi ve tecrübelerini dinleyicilere aktardı.

Bremen Üniversitesinin lisansüstü eğitim yapısı ve anlayışından bahseden Prof. Dr. Eilks, öncelikle makale tabanlı doktora tezlerinin özelliklerini anlattı. Farklı pek çok ülkeden uluslararası doktora öğrencileri ile olan çalışmalarını tanıtan Eilks, Türkiye’de henüz yeni yeni fikir sahibi olunan makale tabanlı doktora tezi yaklaşımıyla ilgili aydınlatıcı bilgiler sundu. Türkiye’deki üniversitelerde makale tabanlı doktora tezi konusunu çok çabuk kavrayabilecek bir akademik birikimin olduğunu belirten Prof. Dr. Eilks, ortak çalışma ve projelerle bu konu üzerinde kısa sürede mesafe kat edileceğini söyledi.

Sunumun ardından soru cevap bölümü ve olası iş birlikleriyle ilgili değerlendirmeler yapıldı.