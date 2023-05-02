Prof. Dr. İlhan Ege, 2017 yılında yerli ve milli gemiler ile başlayan Karadeniz’de doğalgaz arama faaliyetlerinin 2020 yılında Sakarya Gaz Sahası’nda 85 milyar metreküp, 2021 yılında Amasra1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğalgaz bulunması ile devam ettiğini, Karadeniz’de toplam doğalgaz rezerv miktarının 710 milyar metreküp ve 500 milyar dolardan fazla değere ulaştığını belirterek “İlk etapta 10 milyon metreküp doğalgaz Karadeniz’den 170 kilometre doğalgaz boru hattı ile Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi’ne ulaştırıldı, buradan da 36 kilometrelik doğalgaz boru hattı ile ulusal ağa verildi. Mayıs ayı başlarında ise bu doğalgaz artık evlerde kullanılmaya başlanacaktır. Konutlarda doğalgaz tüketimi bir ay ücretsiz ve bir yıl boyunca da 25 metreküpü ücretsiz olacaktır. Mayıs ayı hissedilen enflasyona olumlu etkileri olabilecektir. Şu an için Türkiye’nin ithal ettiği doğalgazdan maliyet olarak çok daha düşük olan Karadeniz doğalgazının kullanımının artması ile doğalgaz fiyatları düşebilecek, ciddi enerji tasarrufu sağlanabilecek, bu da sonuç olarak cari denge ve ödemeler dengesine olumlu katkı sağlayabilecektir.” dedi.

Kazakistan petrolünün Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına verilmesi ile ilgili de konuşan Prof. Dr. İlhan Ege, “Kazakistan bugüne kadar yaklaşık yirmi yıldır Kazak petrolünün ihracatının %80’ini Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) ile Rusya üzerinden yapıyordu. Bu nedenle Kazakistan petrol ihracatında Rusya’ya bağımlı idi. Rusya-Ukrayna savaşı ve Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC)’de dört kez meydana gelen sorunlar nedeni ile Kazakistan alternatif hatlar bakmaya başladı ve Bakü-Tiflis-Ceyhan Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Güzergâhını (Orta Koridor) kullanmaya karar verdi. Bu doğrultuda ilk etapta Tengiz Petrol Sahası’ndan çıkarılan 10.000 ton Kazak petrolü, Hazar Denizi kıyısındaki Aktau limanına getirildi buradan da gemiler ile Bakü’ye aktarıldı. Bakü-Tiflis-Ceyhan Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Güzergâhı (Orta Koridor) ile Kazak petrolü taşınacaktır. Yılda 20 milyon Kazak petrolünün taşınması planlanmaktadır. Rusya’nın projeye bakış açısı projenin geleceği açısından önemli bir konudur. Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye açısından bu proje stratejik ve ekonomik anlamda önemlidir. Bu proje de olduğu gibi Türk devletleri bir araya geldikleri zaman bölgede gelecekte daha da etkin konuma gelebileceklerdir.” ifadelerini kullandı.