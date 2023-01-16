İzmit Belediyesi Atatürk’ün İzmit ziyaretinin 100. Yılı ve Basın Onur Günü vesilesiyle duayen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı ağırladı. Gençlere tarih ile ilgili konulara değinerek sorular soran Ortaylı İzmit’in tarihteki konumunun altını çizdi.

İzmit Belediyesi Atatürk’ün İzmit ziyaretinin 100. Yılı ve Basın Onur Günü vesilesiyle duayen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı ağırladı. Gençlere tarih ile ilgili konulara değinerek sorular soran Ortaylı İzmit’in tarihteki konumunun altını çizdi.

Özellikle gençler tarafından yoğun ilgi gören ünlü tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı İzmit Yunus Emre Kültür Merkezindeki söyleşisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Birçok vatandaşın ayakta izlediği söyleşiye yüzlerce insan katıldı.

Atatürk’ün tarihi basın açıklamalarını İzmit’ten yaptığına değinen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Ocak 1923 tarihinde İzmit’te gerçekleştirdiği ilk ve tek Basın Toplantısı’nda Türk Milleti’ne en yakışan yönetim biçimi olan Cumhuriyet fikrini ilk olarak İstanbul Basınının önde gelenleri ile paylaştı. Çünkü o ‘Basın milletin müşterek sesidir’ diyerek Basının ve Demokrasinin en önemli aracı olduğuna inanıyordu. İlk müjdeleri bu tarihi toplantıdan 9 ay sonra Türkiye Cumhuriyeti ilan edileceğini ve ülkemizin medeni dünyada yer alacağı müjdelerini ilk bu topraklardan ve hatta kadına seçme seçilme hakkının verileceğini kadınların bu hakkı eninde sonunda alacağını bu basın toplantısında ve yine bu topraklardan İzmit’ten müjdelemişti. Ne mutlu ki İzmit, Atası’nın böylesine değerli müjdeleri ile daha da kıymetli hale geldi” dedi.

“Kim ki gençlere sahiptir geleceğe sahiptir ve bu en önemli olaydır”

Gençliğin siyasetin dışında kalmasına tehlikeli bir durum olduğunu söyleyen Ortaylı, “Her şeyden önce gençler burada bu beni çok memnun ediyor. Çünkü normal olarak bugün Türkiye’de gençlik ve bizim akademik bünyedeki arkadaşlar siyasetin dışında kalıyor. Bunun da normal olduğunu zannetmiyorum. Bir memlekette üniversite gençliğinin ve akademisyenlerin siyasi hayatın dışında kalmaları ve kendilerinin yabancı hissetmeleri iyi bir durum değildir ve tehlikelidir. Gençlerle iyi bağlantı kuranlar muvaffak olurlar. Geleceklerini temin ederler. Kim ki gençlere sahiptir geleceğe sahiptir ve bu en önemli olaydır” diye konuştu.

“Kazılar geliştikçe çıkan epigrafik malzemeler ile Türkiye zengin bir alan haline geliyor”

Kocaeli’nin tarihi açıdan çok zengin bir yer olduğunu söyleyen Ortaylı, “Burası Kocaeli. Doğrudan doğruya Osmanlı’nın kuruluş devrinde aktif hale gelmiş sancak bölgesi. Bir zamanlar buranın tesiri Üsküdar’a kadar gidiyor. Üsküdar Bizans’ın son 20 senesinde hatta 30 senesinde tamamıyla Osmanlı’nın kontrolünde. Bu bölge önemli bir yer bunun adı ‘Nicomedia’ Roma Bitinya’sının Bizim Hüdavendigar dediğimiz yerin doğrudan doğruya merkezinde olan bir yer Nicomedia. İnşallah kazılar geliştikçe çıkan epigrafik malzemeler ile Türkiye zengin bir alan haline geliyor. Bu Nicomedia’da yenisi çıkan epigrafik malzemeler yeni bilgiler verir” şeklinde konuştu.

Söyleşiye, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl başkanı Bülent Sarı, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, KYÖD Başkanı Uğur Saral ve birçok vatandaş katılım sağladı.