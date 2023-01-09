Türkiye 2023’e asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına zamların aynı sıra enflasyonda düşüş beklentileri ile girdi. 2022’de asgari ücrete kademeli yapılan yüzde 95 zamma ek olarak, 2023 için yapılan yüzde 54,5’lik zam hakkında konuşan Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, asgari ücretin istisnai bir ücret olmaktan çıktığını belirtti.

Türkiye 2023’e asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına zamların aynı sıra enflasyonda düşüş beklentileri ile girdi. 2022’de asgari ücrete kademeli yapılan yüzde 95 zamma ek olarak, 2023 için yapılan yüzde 54,5’lik zam hakkında konuşan Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, asgari ücretin istisnai bir ücret olmaktan çıktığını belirtti.

Asgari ücrete 2023 yılı ile birlikte gelen yüzde 54,5’lik artışın çalışanların ücret baremlerindeki dengeyi olumsuz etkilediğini söyleyen Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, asgari ücretlinin satın alma gücünün korunmaya çalışıldığını ancak Türkiye’deki sorunun asgari ücretin istisnai bir ücret olmaktan çıkıp, yaygın ücret haline gelmesi olduğunu söyledi.

"Dünya ortalamasının 2 katı asgari ücretli var"

Türkiye’deki asgari ücretli çalışan sayısının dünya ortalamasının üstünde olduğuna değinen Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, "Döviz kurlarında ciddi bir zıplama yaşanmadığı takdirde asgari ücretlilerin satın alma gücünün korunduğunu söyleyebiliriz. Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre dünyada işçilerin yüzde 19’una asgari ücret ödenirken; Almanya’da yüzde 5, Fransa’da yüzde 8 iken bu oran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına göre Türkiye’de dünya ortalamasının yaklaşık iki katı, yüzde 37’dir. DİSK-AR’ın Asgari Ücret Raporu’na göre ise çalışanların yaklaşık üçte ikisine asgari ücretin altı veya yüzde 50 üstü bir ücret ödeniyor" açıklamasını yaptı.

"2022’nin 4’üncü çeyreği, büyümede yavaşlama sinyali verdi"

2023 yılı beklentilerine de değinen Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Türkiye ekonomisine ilişkin tüm verilerin 2022’nin 4’üncü çeyreğinde ekonomik büyümede yavaşlama sinyali verdiğine işaret etti. Sanayi üretim rakamlarında, kapasite kullanımlarında, elektrik tüketiminde, hepsinden önemlisi ihracatın durakladığını gösteren istatistiklerde bu durgunluk eğiliminin hissedildiğini kaydetti. Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, enflasyonun yüzde 64,27’ye düşmesini, Aralık 2021’de aylık tüketici enflasyonu yüzde 13,6’nın devreden çıkmasıyla oluşan baz etkisine bağladı. Ayrıca, Temmuz 2022 ücret zamlarının etkisini yitirmesi, döviz kurlarının sakin seyretmesi ve küresel enerji fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansıtılmasının da bunda etkili olduğunu iletti. Kozanoğlu’na göre yıllık enflasyon, Ocak 2022’deki yüzde 10,1 enflasyonunun da aradan çekilmesiyle önce yüzde 55 ve Nisan ayında da yüzde 40-45 arası bir orana gerileyebilir.