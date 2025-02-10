Akademisyen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Kayseri’de ’Aile Kavramı’ üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını ’Aile Yılı’ olarak ilan etmesinin ardından, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Kayserililerle bir araya geldi. Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve çok sayıda aile katıldı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu teşriflerinden dolayı Kayserililere teşekkür ederek; "Memduh Başkanım da baba dostu. Babam İzmir’de müftüyken başkanımız da orada öğrenci, o vesileyle tanışmışlar. Yabancı bir yerde değiliz, sevdiğimiz bir yerdeyiz" dedi. Başkan Büyükkılıç, günün anısına Prof. Dr. Hatipoğlu’na hediye takdiminde bulunurken, "Muhterem hocamıza Kayseri’mize hoş geldiniz diyoruz. Mehmet Melikgazi hazretlerinin, Seyyid Burhaneddin hazretlerinin, Hunat Hatun’un, Gevher Nesibe Sultan’ın ve Mimar Sinan gibi Allah dostlarının bu güzel beldesine hoş geldiniz, sizleri burada görmekten onur duyuyoruz" diye konuştu. Büyükkılıç, Hatipoğlu’na Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından Erciyes Dağı kitabını takdim ederek, "Erciyes Dağı’mızı ve kayak merkezimizi anlatan böyle bir eserimizi takdim ediyoruz" derken Prof. Dr. Hatipoğlu da "Allah başkanıma hayırlı ömürler, hayırlı hizmetler nasip etsin" ifadelerini kullandı. Söyleşiyi çok beğendiklerini ve programın verimli geçtiğini ifade eden Kayserililer de Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek bu tarz programların devam etmesini temenni ettiler.

’Aile Kavramı’ konulu söyleşide Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ailenin toplumdaki yeri, aile içindeki bağların korunması ve güçlendirilmesi üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi, daha sonra soru, cevap şeklinde devam ederken, vatandaşlar da merak ettikleri konularda Prof. Dr. Hatipoğlu tarafından bilgilendirildi. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun verdiği "Aile Kavramı" üzerine söyleşi programının tamamını youtube.com/@kayseribsb adresinden izleyebilecek.